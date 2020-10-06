【華為新品】入門級智能手錶Watch Fit售888元　GT 2 Pro定價2488元起跳

▲ 華為香港今午舉辦線上發佈會，宣布超輕盈智能運動手錶Watch Fit定價為888元，WATCH GT 2 Pro配搭塑膠錶帶售2488元，皮革錶帶則售2788元，所有錶款將於10月9日開賣。

華為於9月舉行線上發佈會時，發表一系列新品，包括WATCH GT 2 Pro、Watch Fit、Freebuds Pro、Freelace Pro等，如今終於登陸香港！華為今午舉辦香港發佈會，宣布超輕盈智能運動手錶Watch Fit定價為888元，WATCH GT 2 Pro配搭塑膠錶帶售2488元，皮革錶帶則售2788元，所有錶款將於10月9日開賣。至於智能耳機Freebuds Pro、Freelace Pro，以及智能眼鏡Eyewear II，須至10月中旬推出，售價有待公布。

先講入門級Watch Fit，配備1.64吋AMOLED屏幕，重量僅34克；採用全新升級的HUAWEI TruSeen 4.0第四代心率監測技術，能24小時準確監測心率，並提供96種運動模式，支援長達10天的電力。

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WATCH GT 2 Pro則較適合專業級運動愛好者，錶面使用耐磨防刮藍寶石，錶框為堅韌的鈦金屬，能從容應對專業戶外場景；支援長達14日電力，具備無線充電，手機無線反充及充電板均能兼容。最特別之處是，新增滑雪（Snowboard與Ski）與高爾夫球模式，為用家提供英語導航教授專業運動。此外，引入全新One Hop錶面，以手機一碰就能把圖片傳送到手錶上當錶面，惟One Hop功能只限華為產品，iPhone及其他Android手機均不能支援。

▲ One Hop功能只限華為產品，iPhone及其他Android手機均不能支援。（華為圖片）

至於全新降噪無線耳機FreeBuds Pro，採用幾何立方體耳柄，單隻耳機僅重6.1克，提供黑、白和銀三種配色。支援快充，充電5分鐘，可用2小時。與頸掛式耳機FreeLace Pro一樣，至10月中旬才推出。

另外，華為再次與韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster合作，推出第二代智能眼鏡Eyewear II，搭載全新逆聲場聲學系統，降低雙耳周圍漏音問題，亦具備語音接收、聽歌等基本功能，並支援手勢操控。

記者：姚慧儀