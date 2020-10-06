【歐洲第二波疫情】歐洲疫情嚴峻 僅4國低於警報門檻

歐洲第二波新冠肺炎疫情未歇，英法等歐洲國家的新冠肺炎病例連日錄得驚人增幅。根據歐洲疾控中心（ECDC）的數據，目前僅有德國、芬蘭等四個歐洲國家的疫情，是低於該中心的疫情警報門檻，反映歐洲疫情仍處於上升趨勢。

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歐洲疾控中心的新冠疫情警報門檻，為7日平均每10萬人有20宗病例。該中心周一（5日）的數據顯示，歐洲的所有國家當中，僅得德國、芬蘭、塞浦路斯及挪威4國低於上述門檻。捷克、荷蘭及法國則成為歐洲疫情重災區，7日平均每10萬人的病例分別為167.6宗、140.3宗及120.3宗。

低於疫情警報門檻的歐洲國家 7日平均每10萬人的確診病例（宗） 挪威 13.9 塞浦路斯 14.6 芬蘭 15.5 德國 18.4

歐洲疾控中心上周四（1日）更於每周報告指出，隨著歐洲27國的確診病例水平持續上升，歐洲地區的新冠肺炎死亡率也正在上升。

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面對新冠疫情惡化，歐洲多國都加強採取限制措施以遏制疫情：

愛爾蘭： 國家公共衛生應急小組建議，將全國限制提升至最高水平

冰島：實施 包括限制聚會和關閉部分休閒設施等新措施

法國：巴黎進入最高警戒級別，實施酒吧停業等新限制措施

捷克：全國進入緊急國家狀態，限制酒吧餐廳食客人數

另外，英國的新冠肺炎疫情未受控。英國周日（4日）宣布調整統計確診數字，再增22,961宗新冠肺炎病例，幾乎是前一日的兩倍。英格蘭公共衛生署（PHE）表示由於出現技術問題，9月25日至10月2日之間新增確診的15,841宗病例，未有上傳至檢測和追蹤系統。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 目前僅有德國、芬蘭等四個歐洲國家的新冠肺炎疫情，低於歐洲疾控中心（ECDC）的疫情警報門檻。