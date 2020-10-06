劉德華父親劉禮 以3800萬元購入加多利山1981呎單位

受新冠肺炎疫情影響，加上外圍經濟因素不明朗，有不少人選擇在這段時間放售物業，認為樓價有機會持續下跌。不過在疫市當中，也有人看好後市，認為樓價還是會回升，因此趁低吸納，購買物業。

傳杜汶澤放售大埔康樂園雙號屋 勁賺548萬【下一頁】

最近有市場消息指，藝人劉德華父親以3800萬元購入何文田加多利山布力架街34號單位，該單位實用面積為1981方呎，實用呎價為19182元。

【名人入市】新盤逾700伙開售 買家排長龍盛況再現 林作女友裕美斥數十萬首期入市做業主【下一頁】

根據土地註冊處資料顯示，登記買家為劉禮，與藝人劉德華父親同名，此外劉禮是次以首置身份購入單位，僅需支付樓價4.25%釐印費。

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責任編輯：翁嘉陽