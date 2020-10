【英國疫情】蘇格蘭封城兩周換28日自由 冀斷傳播鏈

▲ 蘇格蘭將在從周五(9日)晚上7時起,小規模封城兩周,以截斷病毒傳播鏈。

英國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情反彈,防疫措施一向較為嚴格的蘇格蘭將在從周五(9日)晚上7時起,小規模封城兩周,以截斷病毒傳播鏈。

蘇格蘭周一(5日)新增697宗確診病例,其中242宗來自格拉斯哥(Greater Glasgow)和佳德河(Clyde),145宗來自低地地區洛錫安郡(Lothian),130宗來自拉奈克郡(Lanarkshire)。

蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)表示居家抗疫的命令最快可於周三(7日)開始實行;據英國國民保健署(NHS)文件顯示,有關封城安排將於周五(9日)晚上7時起實行。

蘇格蘭國家臨床主任李契(Jason Leitch)接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示,封城14日旨在截斷病毒傳播鏈(circuit breaker),雖不如3月時的全面封城那麼嚴格,但旨在於短時間內對控制基本傳染數R0 (R naught)。

他認為,此舉可為蘇格蘭的抗疫工作多爭取28日時間(would buy you 28 days);直言只要降低基本傳染數R0(R naught)至合理水平,才能重啟那些關閉的業務。(You get the R number down, you get the numbers down to a reasonable level and then you can begin to reintroduce some of the things that you've closed)

責任編輯:葉芷樺