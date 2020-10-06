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【英國疫情】蘇格蘭封城兩周換28日自由 冀斷傳播鏈

環球社會熱點 16:50 2020/10/06

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蘇格蘭將在從周五（9日）晚上7時起，小規模封城兩周，以截斷病毒傳播鏈。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，防疫措施一向較為嚴格的蘇格蘭將在從周五（9日）晚上7時起，小規模封城兩周，以截斷病毒傳播鏈。

蘇格蘭周一（5日）新增697宗確診病例，其中242宗來自格拉斯哥（Greater Glasgow）和佳德河（Clyde），145宗來自低地地區洛錫安郡（Lothian），130宗來自拉奈克郡（Lanarkshire）。

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）表示居家抗疫的命令最快可於周三（7日）開始實行；據英國國民保健署（NHS）文件顯示，有關封城安排將於周五（9日）晚上7時起實行。

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蘇格蘭國家臨床主任李契（Jason Leitch）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，封城14日旨在截斷病毒傳播鏈（circuit breaker），雖不如3月時的全面封城那麼嚴格，但旨在於短時間內對控制基本傳染數R0 (R naught)。

他認為，此舉可為蘇格蘭的抗疫工作多爭取28日時間（would buy you 28 days）；直言只要降低基本傳染數R0（R naught）至合理水平，才能重啟那些關閉的業務。（You get the R number down, you get the numbers down to a reasonable level and then you can begin to reintroduce some of the things that you've closed）

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責任編輯：葉芷樺
 

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