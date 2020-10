【搜游食誌@iM網欄】體驗「Staycation」欣賞港澳前衛建築

「雙節」日長假期,大家都蜂湧去體驗「Staycation」,極欣賞香港人的生意頭腦,反正離境旅遊無期,拖喼入住本地各式酒店,自「娛」一番。

▲ 中環美利道停車場重建項目,女建築師Zaha Hadid事務所設計。以洋紫荊花蕾、花瓣層次為主題。

香港實在有太多俯拾皆是的「景點」,惜近在咫尺,大家都總是與「它」們擦身而過!突想起品牌商曾問了一個有趣的2選1問答題,香港是「Jungle in a city」還是「City in a jungle」?「石屎森林」是大部分人對香港的印象,City in a Jungle 甚為貼切及恰當。但當時我不假思索就回答「Jungle in a City」。人只要跳出框框,身邊的人、事、物就變得有趣,跳躍的生命動力就自然來!

香港就是展現在眾多而稠密、高矮不一、型態各異的一棵棵值得欣賞建築物裡,它們帶著歷史發展的印記,叫人學習細味與回味生活!

▲ 香港設計師Gary Chang的功夫茶具組亦是Tea & Coffee Tower的作品之一,可有看到千禧年代的香港建築足跡。

Alessi「Tea & Coffee Tower」專案看似是微不足道的應用藝術展覽,令人開眼界就是「創意」,誰也想不到,將人與人溝通交流時的一盞茶、一杯咖啡,帶出未來世界的建築美學!聽似風馬牛不相及,箇中就是創新、創意的突破!

▲ Zaha Hadid在Tea & Coffee Tower的作品是帶出未來的城市景象,猶如航天科技基地。

Alessi當時邀請了20位國際頂尖的建築師,如何從宏觀大度的建築藝術,投射到日常生活的茶、咖啡文化,讓每個人都可生活化地與時並進、展望未來!當中被國際著名女建築師Dame Zaha Hadid(哈迪女爵士)深深吸引,她是設計專案中唯一的女性,其作品根本令人摸不著頭腦,哪個是壺,哪個是杯,哪個是碟,枉說使用!但她那份超時空創作迷倒了我,因為之後的10多年,一座座超前衞的建築物都相繼落成,叫人讚賞嘩然。

▲ 澳門Morpheus摩栢斯酒店,怎能想像到Hadid的構思源自中國玉雕縷中空的工藝技術。

有幸參與澳門摩珀斯酒店( Morpheus Hôtel)專案,再次感受到她那份攝人的震撼設計,以中國玉雕的文化藝術,建造縷成中空的外骨骼架,點、缐的幾何結合,大量採納週遭自然光,環保又前衞。遺憾是她於2017年猝逝,這變成她的最後遺作。

▲ 在這意想不到的建築藝術氛圍中,這杯茶,絕對超顏值。

她的超時空科幻設計創作,早年常被垢病為「Unbuildable」,誰人會想到隨著3D資訊科技技術、建築材料、工藝的迅速發展,哈迪的創作,逐一實體展現。近在香港眼前亦有哈迪的創新傑作,就是位於每天駕次數以萬計的紅磡海底隧道旁的 - 賽馬會創新樓!請下次塞車時,不要抱怨,趁機欣賞哈迪帶給我們的Jugle in a City 的一棵藝術「風骨」,「它」如何與週邊的傳統盒型建築群並行,那股迎「風」的流線設計,帶著不覊的灑脫,見證時代的蛻變和導入未來的景象,這正是叫人欣賞的破力與魅力!

▲ 屹立理工大學方盒型建築群的賽馬會創新樓。

哈迪是首位榮獲英國皇室建築師學會最高榮譽的女建築師,叫我拜服的是她那份堅持與毅力!如非她的自信及堅持,香港亦不會有她的作品。因當時政府限制此專案的高度是45米,而她的設計案是70米;在商而商, 要求多交一份限高內的設計作為後備方案是合情合理,豈料她毫不猶豫回絕了,並道出不管多少錢,她也不會提供45米高的方案,因這不是她創作的本意!牛嗎?就是這麼牛!

作者_倪小姿簡介: 做了20幾年「品牌」褓姆,零售就是充滿不可控的挑戰,每個年代都屢遇危機,怎料這次COVID19殺盡全球!公司仍與「疫」同行,細想皆因與「食」結緣;商場、職場都「食」出契機!

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!