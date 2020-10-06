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【搜游食誌@iM網欄】體驗「Staycation」欣賞港澳前衛建築

名人薈萃 17:19 2020/10/06

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「雙節」日長假期，大家都蜂湧去體驗「Staycation」，極欣賞香港人的生意頭腦，反正離境旅遊無期，拖喼入住本地各式酒店，自「娛」一番。

中環美利道停車場重建項目，女建築師Zaha Hadid事務所設計。以洋紫荊花蕾、花瓣層次為主題。

香港實在有太多俯拾皆是的「景點」，惜近在咫尺，大家都總是與「它」們擦身而過！突想起品牌商曾問了一個有趣的2選1問答題，香港是「Jungle in a city」還是「City in a jungle」?「石屎森林」是大部分人對香港的印象，City in a Jungle 甚為貼切及恰當。但當時我不假思索就回答「Jungle in a City」。人只要跳出框框，身邊的人、事、物就變得有趣，跳躍的生命動力就自然來！

 

香港就是展現在眾多而稠密、高矮不一、型態各異的一棵棵值得欣賞建築物裡，它們帶著歷史發展的印記，叫人學習細味與回味生活！

 

香港設計師Gary Chang的功夫茶具組亦是Tea & Coffee Tower的作品之一，可有看到千禧年代的香港建築足跡。

Alessi「Tea & Coffee Tower」專案看似是微不足道的應用藝術展覽，令人開眼界就是「創意」，誰也想不到，將人與人溝通交流時的一盞茶、一杯咖啡，帶出未來世界的建築美學！聽似風馬牛不相及，箇中就是創新、創意的突破！

Zaha Hadid在Tea & Coffee Tower的作品是帶出未來的城市景象，猶如航天科技基地。

Alessi當時邀請了20位國際頂尖的建築師，如何從宏觀大度的建築藝術，投射到日常生活的茶、咖啡文化，讓每個人都可生活化地與時並進、展望未來！當中被國際著名女建築師Dame Zaha Hadid（哈迪女爵士）深深吸引，她是設計專案中唯一的女性，其作品根本令人摸不著頭腦，哪個是壺，哪個是杯，哪個是碟，枉說使用！但她那份超時空創作迷倒了我，因為之後的10多年，一座座超前衞的建築物都相繼落成，叫人讚賞嘩然。

澳門Morpheus摩栢斯酒店,怎能想像到Hadid的構思源自中國玉雕縷中空的工藝技術。

有幸參與澳門摩珀斯酒店( Morpheus Hôtel)專案，再次感受到她那份攝人的震撼設計，以中國玉雕的文化藝術，建造縷成中空的外骨骼架，點、缐的幾何結合，大量採納週遭自然光，環保又前衞。遺憾是她於2017年猝逝，這變成她的最後遺作。

在這意想不到的建築藝術氛圍中，這杯茶，絕對超顏值。

她的超時空科幻設計創作，早年常被垢病為「Unbuildable」，誰人會想到隨著3D資訊科技技術、建築材料、工藝的迅速發展，哈迪的創作，逐一實體展現。近在香港眼前亦有哈迪的創新傑作，就是位於每天駕次數以萬計的紅磡海底隧道旁的 - 賽馬會創新樓！請下次塞車時，不要抱怨，趁機欣賞哈迪帶給我們的Jugle in a City 的一棵藝術「風骨」，「它」如何與週邊的傳統盒型建築群並行，那股迎「風」的流線設計，帶著不覊的灑脫，見證時代的蛻變和導入未來的景象，這正是叫人欣賞的破力與魅力！

屹立理工大學方盒型建築群的賽馬會創新樓。

哈迪是首位榮獲英國皇室建築師學會最高榮譽的女建築師，叫我拜服的是她那份堅持與毅力！如非她的自信及堅持，香港亦不會有她的作品。因當時政府限制此專案的高度是45米，而她的設計案是70米；在商而商, 要求多交一份限高內的設計作為後備方案是合情合理，豈料她毫不猶豫回絕了，並道出不管多少錢，她也不會提供45米高的方案，因這不是她創作的本意！牛嗎？就是這麼牛！

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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