【方圓公關人生@iM網欄】中期業績高峰期　留意COVID-19對企業資產減值評估之衝擊

10月是上市公司中期業績高峰期，今年市場焦點是COVID-19的爆發對不同企業帶來何等程度的經濟壓力及影響，當然還有企業的資金流動性和潛在的持續經營問題，同時，也需要注意資產負債表的資產價值，以及考慮這些價值是否需要進行減值，尤其是那些擁有大量固定資產、商譽，和 ／或無形資產的企業。今次疫症帶來的經濟影響固然是災難性，加上中美雙方的政治及經濟角力，幾個月前曾經作出的資產公允價值評估可能已經不適用，至少，負責任的上市公司將需要從新評估 COVID-19對於業務及資產的潛在影響。

根據國際會計準則（GAAP），資產公允值是指資產在市場的現時交易價格（Current Market Price），當然審計可以使用「按市值入帳」（Mark to Market）的會計準則對資產進行估值，但因此從而使COVID-19對資產價值的「破壞性」減低能有多大成效？

事實上COVID-19已令大部份企業產生重大的經濟環境惡化狀況，並成為企業資產減值的原因， 例如， COVID-19可能會導致需要對企業的固定資產、存貨、金融資產、房地產和投資等作出減值評估，並對企業短期現金流做成影響。因此，企業不僅需要增加對商譽及使用壽命長的無形資產的年度減值作出審視，而且 COVID-19亦可能會觸發其他資產減值，如應收賬款等。

當進行審計工作，對於COVID-19影響減值評估時普遍需要考慮下列因素 :

企業經濟環境是否發生了重大變化？

關於企業持續經營能力的假設是否成立？

是否評估了資金流動性需求，債務契約及再融資的空間？

是否已更新了行業專家，中央銀行和其他國際組織對於最新觀點的重要假設？

企業是否已經反映了 COVID-19對固定資產、存貨及其他資產的影響？

產品和服務的供求將如何受到運輸、旅行和檢疫限制的影響？

是否更新了折現率以反映當前的風險環境？

是否更新了預測以反映對匯率和商品價格的預期變化？

考慮在中期和年度報告中提高敏感性披露以及有關關鍵假設和估計不確定性的主要來源的披露。

評估企業的公允價值需要在最佳時間下考慮當前多變的環境及市場資訊，並適當地反映在審計報告上，所以，上市公司中期業績報告看完財務報表最重要那一頁後就算的慣性，今次投資者及散戶宜望多兩眼資產公允值的變化了。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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