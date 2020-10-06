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【5G電話】中階LG K92 5G手機搶先網上曝光　機身配四鏡頭相機

科技 17:00 2020/10/06

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繼發布LG Wing後，日前有外媒透露，下一款即將登場的就是LG K92 5G中階手機。

LG一直無法在高端市場上與其他品牌競爭，今年就決定調整策略，將重點放在中階市場或生產獨特造型設計的手機。繼發布LG Wing後，日前有外媒透露，下一款即將登場的就是LG K92 5G中階手機。

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據了解，LG的Q和K系列分別屬於入門和中階級別的智能手機。早在8月份，該公司就率先推出Q系列首款5G手機LG Q92。而爆料達人Evan Blass日前就公開K系列的首款5G手機，其命名正是LG K92 5G。

根據Blass上載的圖片可見，LG K92 5G將通過北美電訊商Cricket Wireless在美國銷售。不過，他未有提及其詳細規格，但可以肯定的是，手機將採用對齊的64MP四相機組合和閃光燈。

根據Blass上載的圖片可見，LG K92 5G將通過北美電訊商Cricket Wireless在美國銷售。（網上圖片）

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LG K92 5G將採用金屬中框，搭配玻璃或聚碳酸酯機背，配備3.5mm的耳機插孔。而專用的Google Assistant按鍵和音量鍵則設於機身左側，而帶有嵌入式指紋傳感器的電源鍵將位於設備右側。

責任編輯：施雯雯

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