▲ 【英國疫情】NHS驚人甩漏 遲咗通知1.6萬確診者

新型冠狀病毒疫情肆虐英國，英國確診人數增長持續加快之際，英國公營醫療系出現嚴重甩漏，因重大技術疏忽，導致未能及時通知確診病人接受隔離，涉及1.6萬宗個案，恐為英國疫情擴散推波助瀾。

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英國公共衛生署（PHE）確認，在9月25日至10月2日期間，遺漏1.5841萬宗確診個案，未有及時通患者。相關數字在周末才補計，導致10月3日及4日新增確診個案急升，分別達1.3萬及2.3萬宗。

按專家指引，接觸者應在48小時內做隔離，方能有效阻隔疫情，當局正全力追蹤相關接觸者，惟涉及個案太多，截至周一早上，當局只及聯絡其中約一半人作追蹤，預計涉事接觸者達5萬名。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，這種事情永遠不應發生，他的團隊正全力善後，以減低影響，當務之急是修正問題，防止事件重演。他觸釋，是電腦檔案自動轉換出錯，強調沒有老人院、醫院及學校受影響。

據報失誤源於電腦系統疏忽，當局以微軟（Microsoft）的Excel處理全國病人資料，數據量過於龐大，遠遠超出軟件設計上限，導致事故。Excel只是普通試算表軟件，可容納資料量有限屬基本電腦常識，事件可謂低級錯誤。

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事件潛在影響不容忽視，工黨影子衛生大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）表示，醫院入住率不斷上升之際，大批民眾對自己染疫懵然不知，恐令疫情進一步加劇。

英國新冠病毒疫情嚴重，周一新增約1.3萬宗確診，相當於本港日增逾1400宗確診，累計確診人數突破50萬，英國近期疫情，已超越西班牙、法國等歐洲鄰邦，成為西歐之冠。

責任編輯：林建忠

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