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【H5N1】本港暫停進口越南金甌省禽肉及禽類產品

環球政經 17:07 2020/10/06

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食物環境衞生署食物安全中心今日(5號)宣布，因應世界動物衞生組織通報指，越南金甌省爆發高致病性H5N1禽流感，已即時指示本港業界暫停從該省禽肉及禽類產品，包括禽蛋，以保障公眾健康。

【禽流感】由即日起 本港暫停進口俄羅斯禽類產品：【下一頁

【新冠肺炎】陳肇始呼籲大眾勿鬆懈　現行社交距離措施將延長一周：【下一頁

據了解，現時本港和越南只建立禽蛋進口機制，並沒有禽肉進口機制。政府發言人指：「中心已就事件聯絡越南當局，並會繼續密切留世界動物衞生組織發出關於爆發禽流感的消息，亦會因應當地疫情發展，採取適當行動。」

根據政府統計處的資料顯示，今年上半年本港從越南進口約三百二十五萬隻禽蛋。

 

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責任編輯：潘曉豐

衞生署 食物環境衞生署 越南 H5N1 疫情
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