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【賈躍亭FF】趕上電動車吸金派對　法拉弟未來計劃借殼上市

股樓投資 16:49 2020/10/06

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全球投資市場熱捧新能源車概念，一隻特斯拉（TSLA）帶動中港股市的產業鏈股份，如寧德時代（深：300750）、比亞迪（01211）等。同時，初創公司也不放過上市集資的機會，小鵬汽車（XPEV）和理想汽車（LI）先後在美國上市集資。

【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程，詳情請按【見下頁

現在看來，由樂視創辦人賈躍亭創立的法拉弟未來（Faraday Future）也想乘機在市場吸金。公司首席執行官畢福康（Carsten Breitfeld）對傳媒表示，正計劃通過反向合併「特殊目的收購公司」（SPAC），來借殼上市。但現階段，並未透露洽談對象和完成交易的時間。

畢福康又指，希望籌集8至8.5億美元的資金，當公司獲得融資的9個月後，便會交付第一款電動車SUV FF91，並在上述交易完成的12個月後進行量產。

【大行點睇】獲瑞銀上調目標價4倍 比亞迪電子大升7%，詳情請按【見下頁

事實上，很多人對賈躍亭也不會陌生，當初創辦樂視，一度搞到有聲有色，更將業務擴展至香港，及樂視爆資金危機，賈躍亭出走美國，又創立了生產和研發電動車的拉法弟未來，可惜最終遲遲未能量產，且看這次操作能否令賈躍亭及造車夢重生。

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記者：林衛

寧德時代（深：300750） 美國 集資 電動車 汽車

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