【日本疫情】JR東日本受疫情重創 本年度或轉蝕逾300億元

外媒報導，疫情下日本新幹線載客量大減， 即使推出半價優惠，亦未有改善。以在東京及其他日本東北部地區經營多條主要幹線的東日本鐵路公司（JR東日本）為例，8月的客運量按年大減74%，預計本財年的虧損額將高達4180億日圓（約306億元）， 而上財年的利潤為1984億日圓 （約145億元）。另外，在包括大阪在內的關西地區經營不同幹線的JR西日本預計將出現高達2400億日圓（約176億元）的虧損，東海旅客鐵道（JR東海）同期虧損預計達533億日圓（約39億元）。

JR東日本估計，公司的營運或不會回復疫前水平，雖然業界期待出現V形復甦，但現在經濟表現顯示出呈L形的趨勢。為振興經濟，日本政府和JR東日本，分別推出了旅遊補助方案「Go To Travel Campaign」，及高達50%的票價優惠。

年初至今，JR東日本股價以當地貨幣計算，已累跌33%。大行野村估計，鐵路公司的固定成本較高，而且JR又推出大量優惠，所以即使疫情退卻，JR東日本仍難以恢復盈利。傳集團正考慮擴大其物流業務以擴大收入來源，如向消費者提供不同地區的水果、海產等當地美食。

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