【網絡安全】微軟：網絡攻擊手法愈益創新　 黑客隱藏雲端

▲ Microsoft近日發布最新年度《數位防禦報告》，探討過去一年最切身相關的網絡安全趨勢，助大眾阻擋絕大多數的攻擊。

疫情下，許多機構都推行在家工作安排和社交距離措施，令視像會議軟件等網上應用使用率大增，增加網絡安全的風險。微軟（Microsoft）近日發布最新年度《數位防禦報告》（Digital Defense Report），探討過去一年最切身相關的網絡安全趨勢，助大眾阻擋絕大多數的攻擊。

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報告指出，進階持續威脅（Advanced Persistent Threat，APT）黑客集團採用全新偵察技術，以增加其劫持重要目標的機會。同時，專門鎖定企業的網絡犯罪集團透過雲端，將自身隱藏在合法服務中，而其他黑客組織則想出透過對網際網絡的強力搜尋，從中找出有安全漏洞系統的創新攻擊手法。

在過去一年，威脅發動者明顯偏好透過網絡釣魚和勒索軟件攻擊來竊取憑證，勒索軟件現已成為微軟安全監控中心事件回應機制的最常見原因。根據報告數據指出，勒索軟件攻擊顯然變得更具針對性和計劃，不少攻擊模式都表明網絡犯罪分子知道出現變化的時間，同時已充分了解其攻擊目標的業務需求，減慢組織回應和強化網絡的能力。

微軟顧客安全與信賴副總裁Tom Burt表示，有鑑於過去一年攻擊手段的飛躍發展，用戶必須採取為網絡空間的未來建立新規則等措施。所有組織，無論是政府機構還是企業，都必須投資人才和技術以協助阻止惡意攻擊；並且應將重點放在基礎安全要素上，包括定期的應用安全更新、全面的備份政策，尤其是啟用多因素身分認證（MFA）。

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他又指，網絡犯罪分子愈來愈擅長精進自身技術與手法來增加成功的機會，嘗試新的攻擊媒介和混淆技術，並利用快速變化的新聞議題來重新包裝詐騙誘餌。報告同時揭露，疫情大流行在其他方面被黑客利用，而Web和雲端應用的更普及，亦促使DDoS攻擊變得更危險。

責任編輯：施雯雯