  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】微軟：網絡攻擊手法愈益創新　 黑客隱藏雲端

科技 18:00 2020/10/06

分享：

Microsoft近日發布最新年度《數位防禦報告》，探討過去一年最切身相關的網絡安全趨勢，助大眾阻擋絕大多數的攻擊。

疫情下，許多機構都推行在家工作安排和社交距離措施，令視像會議軟件等網上應用使用率大增，增加網絡安全的風險。微軟（Microsoft）近日發布最新年度《數位防禦報告》（Digital Defense Report），探討過去一年最切身相關的網絡安全趨勢，助大眾阻擋絕大多數的攻擊。

【中小企電子支付】SWIFT推出中小企專用跨境支付服務

報告指出，進階持續威脅（Advanced Persistent Threat，APT）黑客集團採用全新偵察技術，以增加其劫持重要目標的機會。同時，專門鎖定企業的網絡犯罪集團透過雲端，將自身隱藏在合法服務中，而其他黑客組織則想出透過對網際網絡的強力搜尋，從中找出有安全漏洞系統的創新攻擊手法。

在過去一年，威脅發動者明顯偏好透過網絡釣魚和勒索軟件攻擊來竊取憑證，勒索軟件現已成為微軟安全監控中心事件回應機制的最常見原因。根據報告數據指出，勒索軟件攻擊顯然變得更具針對性和計劃，不少攻擊模式都表明網絡犯罪分子知道出現變化的時間，同時已充分了解其攻擊目標的業務需求，減慢組織回應和強化網絡的能力。

微軟顧客安全與信賴副總裁Tom Burt表示，有鑑於過去一年攻擊手段的飛躍發展，用戶必須採取為網絡空間的未來建立新規則等措施。所有組織，無論是政府機構還是企業，都必須投資人才和技術以協助阻止惡意攻擊；並且應將重點放在基礎安全要素上，包括定期的應用安全更新、全面的備份政策，尤其是啟用多因素身分認證（MFA）。

【網絡安全】交友平台Grindr存漏洞   密碼被輕易破解

【網絡安全】美聯邦機構遭黑客入侵　被複製文件及公開數據

他又指，網絡犯罪分子愈來愈擅長精進自身技術與手法來增加成功的機會，嘗試新的攻擊媒介和混淆技術，並利用快速變化的新聞議題來重新包裝詐騙誘餌。報告同時揭露，疫情大流行在其他方面被黑客利用，而Web和雲端應用的更普及，亦促使DDoS攻擊變得更危險。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【中小企電子支付】SWIFT推出中小企專用跨境支付服務
2020/10/05
【中小企電子支付】SWIFT推出中小企專用跨境支付服務
【網絡安全】交友平台Grindr存漏洞 密碼被輕易破解 　
2020/10/05
【網絡安全】交友平台Grindr存漏洞 密碼被輕易破解 　
歐盟草擬法案　擬強制科企用戶數據用途
2020/10/02
歐盟草擬法案　擬強制科企用戶數據用途
Google研新功能　助用戶自動清理「一次性密碼」訊息
2020/09/29
Google研新功能　助用戶自動清理「一次性密碼」訊息
【網絡安全】美聯邦機構遭黑客入侵　被複製文件及公開數據
2020/09/25
【網絡安全】美聯邦機構遭黑客入侵　被複製文件及公開數據
疫情 軟件 雲端 在家工作 黑客 Microsoft DDoS

下一篇文章

【華為新品】入門級智能手錶Watch Fit售888元　GT 2 Pro定價2488元起跳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【抵抗壟斷】印度擬推自家Apps商店　取代App Store、Google Play
【抵抗壟斷】印度擬推自家Apps商店　取代App Store、Google Play
【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高
【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高
【iOS 14】iOS 14.2將加入多款新Emoji　新增放大鏡功能
【iOS 14】iOS 14.2將加入多款新Emoji　新增放大鏡功能
【人臉辨識】新加坡將人臉辨識納入國民身分認證　料成全球首例
【人臉辨識】新加坡將人臉辨識納入國民身分認證　料成全球首例
【瀏覽器霸主】Google Chrome市佔下滑　誰是崛起中的競爭對手？
【瀏覽器霸主】Google Chrome市佔下滑　誰是崛起中的競爭對手？
【特朗普確診】Facebook、Twitter用戶紛紛詛咒　官方警告刪文
【特朗普確診】Facebook、Twitter用戶紛紛詛咒　官方警告刪文