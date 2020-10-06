▲ 【英國疫情】確診計少1.6萬宗 因用Excel出錯

英國疫情持續，英國周日宣布調整統計確診數字，再增近2.3萬宗新冠肺炎病例。英格蘭公共衛生署（PHE）表示，新冠肺炎確診個案計少1.6萬宗，因當局使用微軟Excel數據表作統計確診數字，個案數目超出該Excel格式的上限，導致計算出錯。報道指，此問題已透過將分批處理Excel文件，而得到解決。

英國《衛報》報道指，9月25日至10月2日之間新增確診的15,841宗個案，均未有上傳到政府的數據表中，因為Excel數據表的列數達到上限。

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PHE 是負責收集來自公共及私人實驗室的檢測結果，並公布每日確診及測試數目。報道指，各個實驗室每日分別向PHE呈交數據表，雖然該系統已被疫情初期有所改善，但仍未夠自動化，因部份數據是透過通話、紙本等呈交。

報道指，其中一個實驗室所呈交的報告是用CSV格式。CSV格式的檔案是沒有問題，但問題在PHE系統是用XLS檔案處理這些數字。因XLS檔案的列數上限為60,000行，意味若實驗室檢測的數量大於60,000宗，就無法傳往檢測和追蹤系統。

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由於部份數據未有傳往檢測和追蹤系統，令確診個案計少1.6萬宗，更令當局未能即時監察5萬名與確診者有接觸的人士，並無法告知他們需自我隔雜。

XLS檔案格式是1987年的產物，而在2007年已推出XLSX的檔案格式，列數上限為前者的16倍。

《每日郵報》（Daily Mail）報道稱，PHE已透過將Excel文件分批處理，而解決此問題。

責任編輯：林嘉莉