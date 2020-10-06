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【數碼支付】雷蛇夥Visa　新加坡推新數碼預付卡

科技 16:05 2020/10/06

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雷蛇（01337）近年積極推展金融科技（FinTech）服務，今日旗下的金融科技分支Razer Fintech，就與支付公司Visa合作，在新加坡推出預付卡，增強數碼支付體驗。

雷蛇（01337）近年積極推展金融科技（FinTech）服務，今日旗下的金融科技分支Razer Fintech，就與支付公司Visa合作，在新加坡推出預付卡，增強數碼支付體驗。

據了解，其數碼預付卡 - Razer卡，用戶可以免費註冊使用，並可選擇升級到標準或卓越實體卡。所有用戶將享受為期一年的無上限現金回贈，使用應用程式內遊戲化的獎賞系統，並且可以在Visa全球超過6,100萬個合作商戶進行付款。

＞＞＞【Tesla併購】Tesla收購德國電池供應商　擴充電池產量減成本

＞＞＞中大民調：8成半港人批政府創科支援不足　僅16%支持推專營的士

Razer卡持卡人將享受一系列優惠及禮遇，包括線上及面對面交易的無上限現金回贈。 Razer卡還將採用非接觸式支付技術，以幫助持卡人進行日常活動的付費，例如乘搭公共交通工具如巴士和火車、購買電影戲票以及在快餐店購買餐點。

此外，該卡所有簽賬可享1%現金回贈，於RazerStore消費和購買Razer Gold虛擬信用積分的簽賬可享高達5%回贈。預付卡不設最低消費及回贈金額上限（僅限於在新加坡使用的預付卡）

與傳統卡的積分獎賞計劃不同，用戶可選擇通過Razer Pay獲得免費的虛擬卡，在應用程式內輕鬆激活、讀取並控制卡中的資料。用戶可以升級以擁有無號碼實體卡，包括全球第一張會在付款時發光的卓越實體卡。

＞＞＞【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：李彥煒

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