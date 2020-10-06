【國泰裁員】東涌居民可經Asia Miles訂購國泰飛機餐　餐膳81元起

▲ 國泰聯同Asia Miles提供機上餐膳外賣服務。

國泰航空 （00293） 早前否認國泰裁員重組，但機上餐膳外賣速遞服務卻「真‧重組」。國泰宣布，由於公司資源重組，10月5日後，Deli-Delight餐盒外賣服務將不再送東涌住宅區。國泰旗下國泰航空飲食服務（香港）早前提供Deli-Delight飛機餐外賣服務，令不少東涌居民足不出戶，都可以在家享用機上餐膳，而且價格只需40元。

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不過，國泰表示，東涌住宅區的客戶，現時仍可透過Asia Miles網站購買由國泰提供既晚餐餐盒，外賣會直接送到外賣地址 （只限特定東涌住宅區），包括東環、昇薈、映灣園、藍天海岸、東堤灣畔、富東邨、裕東苑及海堤灣畔。

據網站顯示，Deli-Delight機上餐膳外賣服務價格介乎81至109元，客戶也可透過Asia Miles積分換領，所需積分約1730至2230分。

想知Asia Miles網站提供哪些餐膳？看圖便知

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國泰機上餐膳上門送貨時間為晚上6時半至7時半，只限星期一至五供應（公眾假期除外），每份餐盒均附贈Evian 330ml天然礦泉水一枝。

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編輯：陳韻妍