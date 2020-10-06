  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰裁員】東涌居民可經Asia Miles訂購國泰飛機餐　餐膳81元起

即市財經 15:57 2020/10/06

分享：

國泰聯同Asia Miles提供機上餐膳外賣服務。

國泰航空 （00293） 早前否認國泰裁員重組，但機上餐膳外賣速遞服務卻「真‧重組」。國泰宣布，由於公司資源重組，10月5日後，Deli-Delight餐盒外賣服務將不再送東涌住宅區。國泰旗下國泰航空飲食服務（香港）早前提供Deli-Delight飛機餐外賣服務，令不少東涌居民足不出戶，都可以在家享用機上餐膳，而且價格只需40元。

高盛估國泰分拆Asia Miles後的結果，詳見【下一頁】

不過，國泰表示，東涌住宅區的客戶，現時仍可透過Asia Miles網站購買由國泰提供既晚餐餐盒，外賣會直接送到外賣地址 （只限特定東涌住宅區），包括東環、昇薈、映灣園、藍天海岸、東堤灣畔、富東邨、裕東苑及海堤灣畔。

據網站顯示，Deli-Delight機上餐膳外賣服務價格介乎81至109元，客戶也可透過Asia Miles積分換領，所需積分約1730至2230分。

想知Asia Miles網站提供哪些餐膳？看圖便知

    點擊圖片放大
    +7
    +6

國泰機上餐膳上門送貨時間為晚上6時半至7時半，只限星期一至五供應（公眾假期除外），每份餐盒均附贈Evian 330ml天然礦泉水一枝。

相關文章：【國泰裁員】國泰內部通訊否認已有裁員方案　告誡「勿屈服於傳言」

相關文章：【國泰裁員】國泰機師工會爭取參與重組談判　「機師優厚待遇說法不合時宜」（第二版）

相關文章：【國泰危機】國泰「飛機餐」外賣愈做愈大　下周擴東涌服務至迎東邨、東環（第二版）

 

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

香港股票 外賣 國泰航空（00293） 航空 東涌 國泰航空 亞洲萬里通 映灣園 海堤灣畔 東環

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升212點未企穩二萬四　科技股領升美團點評升半成（不斷更新）

下一篇文章

【iPhone 12】傳蘋果於中國推入門版iPhone 12　不支援5G售4400人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數