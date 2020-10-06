【著數優惠】今起下載HKTVmall 簡易版　長者新用戶可獲150元優惠券

新冠肺炎疫情期間，大眾對網購的需求愈來愈大，香港電視為鼓勵長者學習網購，推出「HKTVmall 簡易版」，更向長者新用戶提供150元的優惠券吸客。

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由今日（６日）起，長者可攜同長者咭及其智能電話，於早上 10 時到 HKTVmall 的 O2O 門市拿取籌號，於周一至周五上午 10 時 30 分至下午 4 時 30 分的指定時段到門市，會由專人協助下載應用程式。

成功下載並登入應用程式後，會獲得 3 張 50元的優惠券，第一張可即時於門市內購買產品。第二及第三張 50元優惠券將須於指定日期內，透過 HKTVmall 簡易版應用程式選購任何產品，並享無最低消費門檻的免運費安排。

不過，要留意HKTVmall 70間O2O門市中，當中6間分店，包括小西灣富景花園店、坑口站店、荔枝角站店、美孚廣場店、大埔墟站店及屯門站閘內店，因為空間問題，未能支援是次計劃。

「HKTVmall 簡易版」設有特大圖片及字體，支援語音搜尋產品。應用程式不設付款功能，用戶可透過連結 HKTVmall 主應用程式，由家人或可靠人士代為結帳，或選擇到所選的門市付款。

HKTVmall 簡易版下載：【IOS】【Google Play】

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責任編輯：楊子瑩