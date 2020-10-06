【iPhone 12】傳蘋果於中國推入門版iPhone 12　不支援5G售4400人幣

▲ 有傳蘋果今年或針對中國市場推出入門版iPhone 12，售價約4400人民幣。

市傳蘋果公司（Apple Inc，美：AAPL）最快下周二（10月13日）發布新iPhone 12，並推出4款不同機種。另外，有報道指，蘋果今年或針對中國市場推出入門版iPhone 12，惟會縮減部份功能，例如不支援5G，以及取消附送耳機及充電頭等，售價約為4400元人民幣。

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iPhone 12外型

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該報道指，蘋果將對iPhone 12 mini功能進行一定刪減，以保證中國市場用戶可以正常使用，例如只支援 4G 網路，皆因目前仍有許多人使用4G手機。

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有分析指，蘋果在中國市場只推出iPhone 12 入門版可令其取得更多的市佔率，拉動更多的用戶有買新機的衝動，畢竟蘋果還有更高階的 iPhone 12以獲得更多的利潤。

綜合媒體報道，有指iPhone 12將於美國時間10月13日正式發布，並於16日開始預訂，最快月底（23日）到貨，並一口氣推出4款不同機種，入場費折合介乎5,062港元至10,912港元不等。

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編輯：袁諾曦