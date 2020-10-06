【買樓理財】減價盤買少見少　吼實這區或有驚喜

疫情持續緩和，上車客加快入市，怕遲買更貴。雖然市道好轉，惟仍有業主肯減價，若想買減價盤，又不介意遠離市區的話，機師、空姐聚居的愉景灣，或是一個好選擇。

據美聯物業網站的減價盤比率反映，全港減價盤佔比最多的頭三個地區依次為愉景灣、美孚及九龍站。事實上，翻查過去數月成交，愉景灣部分單位成交價低於600萬元，若只看價錢，相信合乎不少上車客預算。

此外，該行又指，若以單位面積劃分，各區減價盤集中在C類單位（實用面積介乎753至1,075平方呎），其次分別為B類單位（實用面積介乎431至752平方呎），以及A類單位（實用面積少於431呎），反映減價盤以中小型單位為主。

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該行根據網上搵樓的網盤價格變化製作「美聯信心指數」，反映業主的放盤態度，更是未來樓價走勢的指標。有關指數最新報57.3點，按周升1.2點，升幅約2.1%。該行首席分析師劉嘉輝說，美聯信心指數續呈窄幅上落現象，反映減價盤數目並無顯著變化。

他續說，第三波疫情受控後，減價盤數量較上月減少，加上樓市氣氛好轉，本月將有多個新盤登場，預計一、二手住宅交投本月回升。他認為，若疫情持續緩和，加上物業交投暢旺，料信心指數有望反覆回升，逐漸靠近指數平均值，估計樓價走勢大致保持平穩。

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