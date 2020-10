流感疫苗一劑難求 英國醫生要等一個月才有貨

新冠肺炎全球大流行,有專家建議,高風險人士應該及早注射流感疫苗,以騰出更多醫療資源應付新冠肺炎。不過,隨著尋求接種的人增加,流感疫苗如今也是一劑難求,英國有家庭醫生表示,他們所訂的流感疫苗要等多達一個月才有貨。

英國皇家全科醫生學院(Royal College of GPs)去信衛生大臣夏國賢(Matt Hancock),要求政府確保醫生可獲足夠數量的流感疫苗,以應付冬季流感高峰期來臨前的需要。

學院主席馬歇爾(Martin Marshall)在信中提到:

「我們聽說,有些診所要等待長達一個月,才能補充疫苗供應,令人擔心存在嚴重分配問題。」

(We have heard anecdotally that some surgeries are waiting up to a month for replenished supplies of vaccine, which raises concerns that there are significant distribution problems.)