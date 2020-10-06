流感疫苗一劑難求 英國醫生要等一個月才有貨

新冠肺炎全球大流行，有專家建議，高風險人士應該及早注射流感疫苗，以騰出更多醫療資源應付新冠肺炎。不過，隨著尋求接種的人增加，流感疫苗如今也是一劑難求，英國有家庭醫生表示，他們所訂的流感疫苗要等多達一個月才有貨。

英國政府警告 同時患新冠肺炎及流感死亡風險大增【下一頁】

專家：今年應及早打流感疫苗 騰出資源治新冠肺炎【下一頁】

英國皇家全科醫生學院（Royal College of GPs）去信衛生大臣夏國賢（Matt Hancock），要求政府確保醫生可獲足夠數量的流感疫苗，以應付冬季流感高峰期來臨前的需要。

學院主席馬歇爾（Martin Marshall）在信中提到：

「我們聽說，有些診所要等待長達一個月，才能補充疫苗供應，令人擔心存在嚴重分配問題。」

（We have heard anecdotally that some surgeries are waiting up to a month for replenished supplies of vaccine, which raises concerns that there are significant distribution problems.）

【英國疫情】政府指無可能全民接種疫苗 未成年人無份【下一頁】

【新冠疫苗】歐洲正加快審批牛津疫苗 有望成首款獲批疫苗【下一頁】

英國《衛報》引述一名在諾丁漢執業的醫生稱，他的診所有參與免費提供流感疫苗注射，前往注射的人較去年大幅增加，完全超出他的預期，令疫苗存貨迅速用光。而下一次補貨需要等待數星期，令一些高風險人士被迫等待，例如他一名有心臟病的70歲病人，要等到10月中下旬補貨後才能注射。

雖然英國國民保健署（NHS）會向50歲或以上人士提供疫苗注射，但礙於流感疫苗供不應求，65歲以下人士因為健康風險相對較低，要等待至65歲或以上的人士獲得注射後，才能夠輪到他們。

衛生部發言人則回應稱，目前沒有全國範圍的流感疫苗短缺，並有足夠劑量供應3000萬英格蘭居民，疫苗已經送遞予65歲以上的高風險人士，而有關送遞也將會在冬季繼續。

【特朗普確診】「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮【下一頁】

【特朗普確診】選戰停火結束 拜登拍片諷特朗普鹵莽除口罩【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》 電子版額外送多1個月！立即行動