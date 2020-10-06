【新股IPO】嘉和生物6998暗盤回順　一手帳面最多賺4650元

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嘉和生物 （新上市編號：06998） 暗盤，於富途暗盤交易場表現最好，嘉和生物高見45元，較招股價24元高87.5%，若高位沽出，一手500股最多賺10500元。嘉和生物現報30元水平，升幅縮至3成，一手帳面賺約3800至4650元。
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【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略 分析：升幅最多5成
|嘉和生物暗盤
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|33.3
|38.8%
|24
|4650
|18：30
|耀才
|31.8
|32.5%
|3900
|19：30
|輝立
|31.6
|31.7%
|3800
|18：30
嘉和生物高低位追蹤
|最高位
|升幅
|一手賺
|最低位
|升幅
|一手賺
|富途
|45
|87.5%
|10500
|32
|33.3%
|4000
|耀才
|40.8
|70.0%
|8400
|30.15
|25.6%
|3075
|輝立
|38.15
|59.0%
|7075
|30.2
|25.8%
|3100
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