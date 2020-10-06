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【新股IPO】嘉和生物6998暗盤回順　一手帳面最多賺4650元

即市財經 18:34 2020/10/06

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嘉和生物   （新上市編號：06998） 暗盤，於富途暗盤交易場表現最好，嘉和生物高見45元，較招股價24元高87.5%，若高位沽出，一手500股最多賺10500元。嘉和生物現報30元水平，升幅縮至3成，一手帳面賺約3800至4650元。 

點擊即睇嘉和生物招股資料重點：

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【下一頁】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果） 

【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成

嘉和生物暗盤
券商 收報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 33.3 38.8% 24 4650 18：30
耀才 31.8 32.5% 3900 19：30
輝立 31.6 31.7% 3800 18：30

嘉和生物高低位追蹤

  最高位 升幅 一手賺 最低位 升幅 一手賺
富途 45 87.5% 10500 32 33.3% 4000
耀才 40.8 70.0% 8400 30.15 25.6% 3075
輝立 38.15 59.0% 7075 30.2 25.8% 3100

相關文章：【新股IPO】卓越商企服務6989明招股入場1.08萬 騰訊京東作基投

 

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香港股票 嘉和生物—B（06998） IPO

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