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【育兒時在思@iM網欄】一路玩一路傾心事 製作簡易玩具讓孩子打開心扉

名人薈萃 17:25 2020/10/06

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大家有跟小朋友傾心事的習慣嗎？女兒幼稚園開學了，一直當全職媽媽的我知道，她開始有自己的世界了，就更重視跟她傾偈談心事的時間，不過因為重視，所以也更注意自己跟她談天的方式。「今日返學開心嗎？做咗啲咩啊？有識到朋友仔嗎？最鍾意做咩啊？老師今日同你玩咩呀？......」不少家長都會這樣一下子問10個問題吧？我選擇了把想知的都留在心中，因為我知道，她不可能一次過回答我所有問題，我只希望讓她在沒有壓力的環境下，自願跟我分享。

一早爬起床上學，過了半天，到放學時已足夠這幼稚園生疲累了。與其一見面就以問題轟炸小孩，倒不如先給他們一個擁抱，以肢體語言告訴他們「媽媽回來了」吧！女兒在我懷內很快就回過氣來，我才道出一句「今日返學點呀？我好想聽你分享啊！」往後15分鐘，我就像扭開了收音機一樣，聽著女兒主持的清談加音樂節目，哈哈！我相信，這就是肢體語言這種最直接的溝通方法所產生的魔力。

每個小朋友的性格、語言發展進度也不同，只要從小孩的角度出發，就會更容易讓他們主動分享。對幼稚園生而言，未掌握的語言和文字不就只是一些外星話及符號嗎？相比起要用頭腦去理解的語言，身體接觸給予孩子的感覺應該更簡單易明吧！

至於更具體的表達，不妨利用遊戲。「遊戲是兒童的語言，玩具是兒童的詞彙。」這句話是我接觸遊戲治療時，最深刻體會的。落手落腳去玩遊戲，就是小孩學習的媒介，遊戲亦讓孩子有機會在輕鬆的環境下打開心扉。家長的角色是甚麼呢？就是放手讓孩子主導怎麼玩，在旁邊觀察，適時給予回應。就像記者採訪般，搜集回來的內容不只是受訪者答了些甚麼，也要留意受訪者的表情動靜、受訪者想引導你去甚麼答案、想迴避甚麼話題。例如在玩公仔時，為甚麼總有一個角色是被冷落的？當家長不急於判斷，而是以開放的態度「聽」小孩玩遊戲，就會發現一個小小遊戲都可以「攞到好多料」。

大半年前開始教女兒認識更多不同情緒，深深體會玩遊戲、講故仔真的很有用。在一起製作認識情緒的玩具途中，（基於遊戲需要）問了她不少問題，發現她比平時表達得更清晰。當時她只是斷斷續續上過個多月學，對於上學仍有不少焦慮。在遊戲途中，僅兩歲多的她就能清晰表達出，會因為爸媽不在身邊而擔心，不過如果可以有人唱歌給她聽，她就會感覺好一點。她不是簡單說「返學唔開心」，而是能夠更清楚解釋因為「爸爸媽媽唔喺度所以擔心」，那是因為透過遊戲，她認識了更多情緒的詞彙，亦因為有媽媽的陪伴，令她更放心講心事。

長話短說，不如立即介紹這個自家製小遊戲，讓大家跟仔女一起製作吧！

神奇情緒盒

 

放入「小電筒」就能窺探盒中各種心情，是跟孩子傾心事的好工具。

 

製作玩具也是遊戲一部分，可以讓孩子揸主意畫些甚麼，例如甚麼時情會令你開心呢？心情不好時可以做些甚麼呢？

材料：紙巾盒、透明快勞/膠片、黑色白色畫紙、顏色筆

製作方法：

  1. 將紙巾盒取紙巾一面𠝹開
  2. 在盒頂𠝹出一條線，以便之後把膠片攝入盒內
  3. 在膠片上畫上各種表情、事物
  4. 在盒底貼上黑色畫紙，再在盒頂攝入已畫好的膠片
  5. 用白色畫紙製作「小電筒」，剪出
  6. 將小電筒攝在膠片後面，完成！

製作短片：

https://www.instagram.com/p/B9i4oE2nQUd/?igshid=qmjj2rcb8bwe

作者在思_簡介：

曾任電台、電視台記者及節目主持，追趕每分每秒做新聞；當上全職媽媽後，亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衰自製玩具，相信快樂童年是最佳教育。

Instagram: @sharewithjoys

Facebook: facebook.com/sharewithjoys

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