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【國泰裁員】國泰工會晤管理層暫無進展　高盛料削15%人手 或涉3000員工

股樓投資 16:17 2020/10/06

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近日網傳國泰航空（00293）將大規模裁員，據本地媒體報道，今日下午國泰工會與管理層會面，商討相關事宜，但未有新進展。而高盛發表報告指，參考新加坡航空早前獲當地政府注資後仍裁員20%，估計國泰最少需裁減15%人手，以國泰及港龍航空現時擁2萬員工計，或涉及3000員工。

據國泰空中服務員工會主席王思敏表示，已表達以保留最多職位為前提，要求國泰在決定裁員前，先提供「自願離職」方案。若方案足以填補要删減的人數，就可以避免裁員。國泰管理層及工會代表於下星期會再開會。

【國泰裁員】國泰航空傳周一派「大信封」 禁調更 封鎖職員證 涉逾千名員工 詳情請按：【見下頁

國泰股價最新報5.42元，升0.2%，成交額1,300萬元。

高盛報告指，新航與國泰同為區內受疫情重創的大型航空公司，而新航早前獲政府大舉注資後，仍需大幅裁員4,300人，佔總員工數目20%。假設國泰與新航在疫情下所的衝擊相若，預期將需要裁減15%人手。以國泰及港龍航空現時擁2萬員工計，或涉及3000員工。

【第四季策略】港股第四季料先跌後彈 建銀籲逢低買入 薦10隻精選股 科技消費為主 詳情請按：【見下頁

另外，高盛認為，以澳洲航空（Qantas）、美國航空公司的重組為參考，估計國泰可從機隊規劃、成本節省和分拆資產三大方向重組未來發展。

該行料國泰會加快退役機齡較高的波音777-300、空中巴士A321-200客機，相關機型平均機齡達18.7年和17.6年，若全數退役，料會產生約7.91億元減值，僅佔公司股本價值約1.4%，可減少17%過剩客運運力。

高盛下調國泰今年每股盈測4%，以反映成本上升；惟上調國泰2021及22年每股盈測分別5%及7%，以反映貨運收入增加預期，及員工成本有望減少。不過，國際旅遊復甦將較緩慢，維持國泰「沽售」評級，目標價由5元微升至5.05元。

目標價 國泰航空 新加坡航空 裁員 香港股票 國泰航空（00293）

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