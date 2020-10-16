【各友國行@iM網欄】恬淡閒適．愛琴海的鼓聲【米科諾斯、伊茲拉島】

「一天早上睜眼醒來，驀然側耳傾聽，遠處轉來鼓聲。鼓聲從很遠很遠的地方，從很遠很遠的時間傳來，微乎其微。聽著聽著，我無論如何都要踏上漫長的旅途。」 正是日本著名作家村上春樹作品「遠方的鼓聲」筆下旅居南歐時之光景，其中描述他在希臘「米科諾斯島」夏末冬初的生活更是耐人尋味。

愛琴海瓦藍瓦藍的海水，晝夜不分地沖刷米科諾斯島，白雲在藍天逍遙地飄浮，藍白色的國旗迎風招展，希臘把藍白兩種色調揉合得完美無瑕。風車、夕陽、島貓及白調小島風情都把小編迷住了……

▲ 米島

▲ 米島

米科諾斯島居民忙過了7至8月的旅遊旺季後，臨放冬假的心情讓居民滿心暗喜。米島入秋前趕著展示白色餘韻，早上絢麗的陽光把帕拉波爾提亞尼教堂 (Paraportiani) 照得像白雲在地上躺臥著; 小威尼斯 (Little Venice) 酒吧仍然擠滿了遊客，小威位於米島港口西南角，上世紀早期很多希臘船員在海邊建屋，支柱把屋子架在海面上，漸漸發展成酒吧餐廳，戀人們在此等待著日落醉人一刻，愛攝者在海邊忙著; 米島地標卡托米利風車 (Kato Mili) 憮然地瞪視著汪洋，天空的面龐泛起淡淡紅霞，艷麗無比！

晚時走入鎮內Nikolas Tavern餐廳享受舌尖上的米島地道風味，品嚐餐廳以自家農場種植的時蔬及時令海鮮，菜餚香味令可愛的小貓們聞風而至，牠們那楚楚可憐的眼睛像會說話一樣:「請分一些給我吃啦，多少都可以呀……」神貌十分討人歡喜！

回到雅典，友人斯洛卡斯領行遊覽，他個子魁梧奇偉，五官清秀，知識淵博，步履輕快，有時候走得無影無蹤，不過又突然像魅影般出現，反正他就是這樣。筆者不但參觀了衛城遺址，還參加了雅典外島船河，行程包括伊茲拉島(Hydra)、波羅斯島(Poros)及愛琴島(Aegina)，相比米科諾斯島及聖托里尼島，這三個外島本土生活氣息濃厚，商業味淡薄，值得瀟灑走一回。

▲ 雅典

▲ 雅典

吾比較喜歡伊茲拉島，港口兩旁滿是畫廊，小島充滿藝術個性，藝術島之雅號不徑而走，戴安娜皇妃生前最愛到此度假，島上沒有汽車，驢仔是島上主要交通運輸工具，所以空氣分外清新，橙白色的精緻小屋倚靠在翠綠山丘上，住宅多商店少。兩人健走約一小時，山路迂迴曲折，走到山上修道院時俯視卡米尼漁港，尋找遠離煩囂的自然感受，聽聽遠方的鼓聲。

[明登小貼士: 從雅典比雷埃夫斯港 (Piraeus)有船去伊茲拉島，船程約兩小時。]

▲ 伊茲拉島

▲ 波羅斯島

作者_明登簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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