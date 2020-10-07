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【品水師教飲水@iM網欄】停車曝曬塑膠受熱 應否在車尾廂擺放樽裝水

名人薈萃 09:01 2020/10/07

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天氣越趨炎熱，補充水份是一個十分重要的課題。但是，當你在車廂內擺放了樽裝水，而且經過幾個小時或更長時間的曝曬，那麼塑膠會否滲出化學物質？水是否還可以安全飲用呢？

樽裝水的塑膠普遍是由聚對苯二甲酸乙二酯製成（polyethylene terephthalate），簡稱PET。PET在加熱時會釋放出化學物質，隸屬世衛的國際癌症研究機構指出，」可以是致癌物之一。

大多數的塑膠製品，都會向其盛載的食物或飲品釋放化學物質，問題只是數量的多少，有否超標或會否影響到健康。而影響化學物質的釋放，溫度是一個非常重要的因素。隨著溫度的增加，塑膠中的物質分子繞動的速度會變快，令化學鍵受破壞和分解，釋放出更多的化學物質，再進入食物或飲用水中。溫度越高，物質釋放的速度越快，數量也越多。

然而，美國佛羅里達大學曾經進行過一項研究，將16個不同品牌的樽裝水的樣本放在同一駕汽車內。經過太陽的曝曬，車廂內的温度一度高達攝氏70度。一個月後進行樣本檢測，結果發現，在16個樣本當中，只有一個樣本的銻含量超出美國國家環境保護局的標準，該局的標準是每升水不得超過6微克(6 µg/L)，算是相當嚴格(世衛的標準是20 µg/L)

雖然，塑樽裝釋放的化學物質數量並不多，不會直接引起健康問題，但是，我們在日常生活中經常會接觸到塑膠，這些小劑量的化學物質加起來的總和可以很大，或會為健康帶來長期和深遠的影響，我們沒有必要冒這風險。因此，上述佛羅里達大學的研究雖然沒有發現超標問題，出於安全理由，他們仍然建議不要將膠樽裝水在車廂中放置超過一天的時間。

要方便駕駛人士補充水份，其實還有其他選擇，例如可以用玻璃樽裝水，便可以將遭受化學污染的風險大大降低了。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：

香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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欄名 : 品水師教飲水

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