【正視投資@iM網欄】投資黃金，只有更合適，沒有最好?

投資黃金的相關工具甚多，投資者最直接方式可能會購買現貨，但需考慮現貨涉及儲存成本，諸如金幣或金飾，其成份或耗損都會或多或少影響其投資價值及回報。另一較為常見的工具紙黃金，就沒有上述問題，不過紙黃金背後沒有實際資產支持，投資者需留意背後涉及一定的對手風險，即交易對手或未能兌現承諾，而投資也不能換成黃金現貨，同時買賣紙黃金的買賣價差或較大

相對最簡單且成本較低的是買入黃金ETF，有關ETF買賣與一般買賣股票無太大分別，不少背後都是投資於實體黃金，而若ETF成交量較大，買賣價差一般相對較少，另放售管道也較方便，ETF的管理費，相對貴金屬基金亦較相宜。

除此之外，投資黃金當然還有其他選擇，包括槓桿及逆向ETF，以及以黃金為主題的互惠基金等。其中槓桿ETF是以衍生工具將投資收益放大，如2x即是指相關資產每上升1%，該槓桿ETF的理論上升幅為2%，在市場上槓桿黃金ETF選擇不多，而在投資時需留意槓桿ETF的回報是反映的是交易日內的變動，而非相關資產的累積變動。

舉個例子，如果黃金在某個交易日由每盎司2000美元升至2020美元，升幅1%，2x槓桿ETF理論上會上升2%，而下一交易日黃金下跌1%，即跌至1999.8%，累計下跌0.01%，而2x槓桿ETF則會下跌2%，累計兩日表現是(1+2%)*(1-2%)，即下跌0.04%。因此，槓桿ETF通常只適合作短期投資之用，若持有期過長，其回報表現有機會與黃金出現明顯的落差，部份槓桿ETF還會追蹤期貨表現，加上管理費用等因素，也會導致理論變動呈現落差。

至於黃金互惠基金，則是依靠基金經理的選股能力，挑選具升值潛力的金礦股，並透過分散投資，分散風險，投資者需要留意基金過去表現及管理費等因素，以及比較同類型基金的表現及投資理念等作為參考。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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