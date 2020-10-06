【特朗普確診】副總統辯論將加玻璃板防疫 發言人隔空開火

▲ 副總統電視辯論上，主辦方將為兩位候選人加設有機玻璃隔板，阻擋飛沫。

美國大選即將在11月3日舉行，當地時間周三（7日）將舉行副總統電視辯論。自總統特朗普（Donald Trump）於上周確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），白宮目前最少11人確診，為減低病毒傳播風險，辯論主辦方將為兩位候選人加設有機玻璃隔板，阻擋飛沫，且保持社交距離。惟辯論開始前，兩位副總統候選人的新聞秘書，已就防疫措施安排，隔空開火。

由於9月底的電視辯論屬於特朗普的病毒潛伏期，期間特朗普和大部分同場人士都沒有佩戴口罩。多位出席人士已陸續接受病毒檢測，包括特朗普團隊，以及對手民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和拍檔賀錦麗（Kamala Harris）。周三將參加電視辯論的賀錦麗和彭斯（Mike Pence）均已接受病毒檢測，結果呈陰性。

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辯論主辦方表示，將為兩位候選人加設有機玻璃隔板，阻擋飛沫；兩人在台上相隔3.7米，保持社交距離。場內觀眾或嘉賓將設人數限制，減少群眾聚集，入場必須接受病毒檢測並佩戴口罩，否則無法入場。

惟新加的防疫措施竟成為兩位副總統候選人的新聞秘書在Twitter隔空開火的話題。早在春天時確診新冠肺炎的彭斯新聞秘書米勒（Katie Miller）發聲明指：

「若賀錦麗議員想要個包圍自己的堡壘，悉隨尊便。」（If Senator Harris wants to use a fortress around herself, have at it.）

賀錦麗的發言人辛格（Sabrina Singh）反擊：

「副總統發言人米勒對於我們想在辯論場上加玻璃板的嘲笑有趣之極。她的老闆（彭斯）正是白宮抗疫小組的負責人，他本身就應該推動這件事。」 （Interesting that @VPComDir Katie Miller mocks our wanting a plexiglass barrier on the debate stage, when her own boss is supposedly in charge of the COVID-19 task force and should be advocating for this too.）

尚未完全痊癒的總統特朗普表示，已開始準備10月15日在邁阿密舉行的第二場電視辯論；拜登表示只要醫生專家確保可安全進行，願赴第二場辯論。

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責任編輯：葉芷樺