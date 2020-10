【特朗普確診】副總統辯論將加玻璃板防疫 發言人隔空開火

美國大選即將在11月3日舉行,當地時間周三(7日)將舉行副總統電視辯論。自總統特朗普(Donald Trump)於上周確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎),白宮目前最少11人確診,為減低病毒傳播風險,辯論主辦方將為兩位候選人加設有機玻璃隔板,阻擋飛沫,且保持社交距離。惟辯論開始前,兩位副總統候選人的新聞秘書,已就防疫措施安排,隔空開火。

由於9月底的電視辯論屬於特朗普的病毒潛伏期,期間特朗普和大部分同場人士都沒有佩戴口罩。多位出席人士已陸續接受病毒檢測,包括特朗普團隊,以及對手民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)和拍檔賀錦麗(Kamala Harris)。周三將參加電視辯論的賀錦麗和彭斯(Mike Pence)均已接受病毒檢測,結果呈陰性。

辯論主辦方表示,將為兩位候選人加設有機玻璃隔板,阻擋飛沫;兩人在台上相隔3.7米,保持社交距離。場內觀眾或嘉賓將設人數限制,減少群眾聚集,入場必須接受病毒檢測並佩戴口罩,否則無法入場。

惟新加的防疫措施竟成為兩位副總統候選人的新聞秘書在Twitter隔空開火的話題。早在春天時確診新冠肺炎的彭斯新聞秘書米勒(Katie Miller)發聲明指:

「若賀錦麗議員想要個包圍自己的堡壘,悉隨尊便。」(If Senator Harris wants to use a fortress around herself, have at it.)

賀錦麗的發言人辛格(Sabrina Singh)反擊:

「副總統發言人米勒對於我們想在辯論場上加玻璃板的嘲笑有趣之極。她的老闆(彭斯)正是白宮抗疫小組的負責人,他本身就應該推動這件事。」

(Interesting that @VPComDir Katie Miller mocks our wanting a plexiglass barrier on the debate stage, when her own boss is supposedly in charge of the COVID-19 task force and should be advocating for this too.)