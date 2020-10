▲ 港島區客戶或指定新入伙屋苑客戶,惠顧指定真皮梳化 / 彈鉸梳化 / 梳化床,即可獲額外5%折扣優惠。

近期住宅一手市場轉旺,雖然新落成屋苑已有一定裝潢,但仍要添置家具,消費者如何盡量慳錢?茲曼尼GIORMANI最新推出梳化訂購優惠,由即日起,訂購真皮/布藝梳化85折。

該品牌現時特別特別推出限定優惠,凡為港島區客戶或指定新入伙屋苑客戶,惠顧指定真皮梳化 / 彈鉸梳化 / 梳化床,即可獲額外5%折扣優惠。優惠期由今年10月5日至18日,售完即止。

茲曼尼GIORMANI繼續與MR. MEN & LITTLE MISS合作,推出一系列的「MR. MEN & LITTLE MISS聯乘禮品」。若訂購真皮/布藝梳化折實後滿7,000元起,贈送指定茲曼尼GIORMANI / MR. MEN & LITTLE MISS聯乘禮品。

▲ 茲曼尼GIORMANI繼續與MR. MEN & LITTLE MISS合作,推出一系列的「MR. MEN & LITTLE MISS聯乘禮品」。(茲曼尼GIORMANI提供)

