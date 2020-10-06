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【美國疫情】華府高官晤醫生 疑討論群體免疫

環球政治 14:41 2020/10/06

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阿扑爾日前到眾議院交代國內的新冠肺炎疫情。

新冠肺炎在美國的疫情嚴重，累計確診病例直迫770萬宗，相當於超過2.5%的美國人口已經中招。特朗普政府的衛生高官跟一班醫生開會，商討應對新冠肺炎疫情，由於當中不少醫生都支持「群體免疫」（herd immunity），令外界憂慮華府將採取極具爭議的「群體免疫」策略。

【特朗普確診】「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮【下一頁】

【特朗普確診】特朗普稱或已免疫 惟醫生指未完全脫離困境【下一頁】

《國會山報》（The Hill）報道，哈佛大學教授庫爾多夫（Martin Kulldorff）、牛津大學教授古普塔（Sunetra Gupta）和史丹福大學教授巴塔查里亞（Jay Bhattacharya），都是專門研究傳染病的專家，周一受邀請跟衛生部部長阿扎爾（Alex Azar）和白宮新顧問阿特拉斯（Scott Atlas）開會。

在會上，3名大學教授向阿扎爾表示，容許新冠病毒在健康和年輕的人士之間傳播，同時保護長者和高風險染病人士免受感染，便將可建立足夠的免疫人口，停止新冠病毒繼續傳播，從而免於實施封城或其他損害經濟的措施。

【特朗普確診】白宮禮品店出紀念幣 賀特朗普戰勝病毒【下一頁】

【新冠肺炎】世衛料全球10分1人染疫 為目前確診22倍【下一頁】

庫爾多夫在會後披露，雙方有了良好討論，官員問了很多問題，專家則提出聚焦在保護高危人士，又形容企圖利用封城去消滅病毒的想法並不現實。古普塔則提到，群體免疫的相反做法是持續遏抑病毒，卻要貧窮人士和年輕人付出巨大代價，且影響不限於美國，更是全世界。

阿特拉斯在回覆《國會山報》查詢時，再次表明支持群體免疫，並稱這正是他曾經向總統特朗普所建議的策略。

不過，在新冠肺炎疫情全球大流行以來，各方對於群體免疫策略都存在相當大的分歧。反對者強調，群體免疫將導致不必要的人命損失、患病入院。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）也是反對群體免疫，認為應對新冠肺炎的方法該是避免染病，具體做法包括戴口罩和保持社交距離。

【歐洲第二波疫情】瑞典外交官否認尋求群體免疫【下一頁】

瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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