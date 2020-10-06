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【新冠肺炎】陳肇始呼籲大眾勿鬆懈　現行社交距離措施將延長一周　

環球政經 15:10 2020/10/06

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食衞局局長陳肇始今日（6日）在記者會上交待有關社區措施。她指，本港疫情反覆不斷，具反彈機會，而且新病毒珠有更強傳播力，若確診個案持續上升，政府別無選擇將收緊社交距離措施。

陳肇始表示，考慮到疫情發展，未來一周將須維持現行的社交距離措施。將於今日稍後刊憲599F章、599G章及599I章的最新指示。於周五（10月9日）至下周四（10月15日）7日內將維持現行的社交距離措施，包括就維持餐飲業務及表列處所規定和限制、繼續在公眾地方禁止超過四人的群組聚集，以及延續在公共交通工具和指定眾地方強制佩戴口罩要求。

陳肇始指，將會對部分措施作輕微調整。周五（10月9日）起，容許市民在公眾溜冰場進行隊制運動，人數上限為按隊制運動項目形式，即可多於4人。她指出，是次目的是讓大眾和市民有更多機會去保障身心健康。　

陳肇始強調，社交距離措施是否能夠去有效防止病毒在社區傳播，這些都要靠市民的自律和配合。她呼籲市民，繼續保持防疫意識。政府會繼續密切留意疫情發展情況，檢討已實施的防控措施。

陳肇始提醒，本年度疫苗資助計劃本周四（10月6日）展開，合資格人士包括50歲或以上人士、6個月至未滿12歲兒童或小學生、孕婦、智障人士、領取傷殘津貼人士，以及領取綜援標準金額類別為殘疾程度達100%人士或需要經常護理人士。

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責任編輯：黎淑雯

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