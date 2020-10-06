  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】獲瑞銀上調目標價4倍 比亞迪電子大升7%

股樓投資 15:50 2020/10/06

分享：

瑞銀發表研究報告指，比亞迪電子（00285）的口罩業務有助推動盈利增長，加上iPad組裝收入及在小米（01810） 供應鏈的份額增加，相信可以抵消華為帶來的下行風險。該行除將比亞迪評級由「賣出」上調至「中性」，更把目標價由8元大升4倍至40元。

該行表示，公司的口罩業務為一次性的非核心業務，所以對有關業務的貢獻持保守態度，預料口罩業務將佔公司明年收入及毛利分別26%及47%。但因疫情下口罩業務的潛在盈利增長可能較預期高，所以將2021至2022年的盈利預測分別上調1.8倍及1.6倍。

瑞銀提醒，因今年的毛利率主要由口罩業務支持，相信公司明年主要是提高iPad組裝業務份額，所以難以同時維持較高毛利率。

比亞迪電子（00285）今日一度高見40.7元，截至3時45分報40.3元大升7% 。

【iBond 2020】比iBond更高息 4大低風險收息股逐個捉   詳情請看[下一頁]

【HKTV】推出外賣自取服務 香港電視中午大升半成 詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟 比亞迪電子（00285）

上一篇文章

【買樓理財】減價盤買少見少　吼實這區或有驚喜

下一篇文章

【新冠肺炎】陳肇始呼籲大眾勿鬆懈　現行社交距離措施將延長一周　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%