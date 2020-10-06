【大行點睇】獲瑞銀上調目標價4倍 比亞迪電子大升7%

瑞銀發表研究報告指，比亞迪電子（00285）的口罩業務有助推動盈利增長，加上iPad組裝收入及在小米（01810） 供應鏈的份額增加，相信可以抵消華為帶來的下行風險。該行除將比亞迪評級由「賣出」上調至「中性」，更把目標價由8元大升4倍至40元。

該行表示，公司的口罩業務為一次性的非核心業務，所以對有關業務的貢獻持保守態度，預料口罩業務將佔公司明年收入及毛利分別26%及47%。但因疫情下口罩業務的潛在盈利增長可能較預期高，所以將2021至2022年的盈利預測分別上調1.8倍及1.6倍。

瑞銀提醒，因今年的毛利率主要由口罩業務支持，相信公司明年主要是提高iPad組裝業務份額，所以難以同時維持較高毛利率。

比亞迪電子（00285）今日一度高見40.7元，截至3時45分報40.3元大升7% 。

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