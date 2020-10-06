【新冠肺炎】疫情下出生率低 新加坡出獎金鼓勵生育

▲ 新加坡政府決定推出單次發放的獎金，鼓勵民眾在新冠肺炎疫情期間生育。

新冠肺炎疫情全球大流行，不少民眾因為疫情面對經濟壓力甚至失業。新加坡政府指出，不少國民在疫情期間推遲生育計劃，政府決定推出單次發放的獎金，鼓勵民眾在新冠肺炎疫情期間生育，希望能提高嬰兒出生率。

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印尼和菲律賓等東南亞國家在疫情期間實施限制措施，懷孕人數也急增。新加坡為全球嬰兒出生率較低的國家，在疫情期間未見有明顯增長。

新加坡副總理王瑞杰周一（5日）表示，政府得悉部分國民有意成為父母，卻因疫情不得不推遲生育計劃。新加坡政府打算提供一次發放的獎金，成為吸引國民生育的誘因。王瑞杰表示目前政府仍在制定計劃，獎勵金額及付款方式等細節將稍後公佈。

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根據新加坡政府數據，該國近年的生育率持續處於低位，於2018年更達8年以來的最低水平，每名處於生育年齡的婦女平均只育有1.14名子女。

新加坡為鼓勵生育，目前也設有獎勵制度，為符合條件的父母提供最高1萬新加坡元（約5.7萬港元）的育兒獎金。

部分東南亞國家卻因疫情，或會面對嬰兒潮的情況。根據聯合國人口基金的數據，如菲律賓的疫情限制措施持續至今年底，預計意外懷孕的數字將增近一半，達到260萬宗。

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責任編輯：鄭錦玲