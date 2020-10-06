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【港股追蹤】行業上月銷售強勁 大行睇好三隻內房股

股樓投資 14:27 2020/10/06

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內地「金九銀十」消費旺季已過了一半，本周多間內房發展商公布9月份賣樓成績，普遍都按年出現顯著增長，反映樓市或已從疫情中的谷底翻身。行業股份近期股價跌至低位，亦吸引大行目光，發表報告唱好，短期有機會迎來發彈。

昨日（5日）有多隻股份發公告提及9月銷售數字，當中中國奧園（03883）9月份合同銷售按年升13.7%，至120.8億元（人民幣，下同）；另一間中型發展商花樣年（01777），9月份銷售額達52.8億元，按年增長更超過1倍；另外大發地產（06111）首9個月累計合同銷售額亦按年增長59%，至201億元。

【港股追蹤】吉利股價回勇 大行睇仲有得升，詳情請按見下頁

中型發展商表現好，龍頭內房亦不失禮，碧桂園（02007）9月份合約銷售額達646.3億元，同比上升25.3%，期內合約銷售建築面積達759萬平方米，按年上升31.7%，股價午後亦顯著造好，升超過1%。

大行麥格理最新發表的研究報告中，認為樓市9月份銷售表現已恢復到疫情前水平，惟銷售去化率僅55%，未回復疫情前60%至65%水平。

該行指，市場情緒受7月起的內房政策收緊所影響，預期最重磅的「三條紅綫」措施，對土地市場的影響將在未來幾個月後浮現，預計開發商在緊縮的融資環境下，將加快現金回流，下半年銷售升勢將會持續。

麥格理指，板塊年初至今累跌16%，估值具吸引力，首選世茂房地產（00813） 、龍湖集團（00960）及中國金茂（00817）。當中給予中國金茂的目標價為7.2元，以現價計，仍有超過60%潛在升幅；世茂房地產的目標價為42.16元，現價計也有近30%潛在升幅；龍湖目標價則為49.05元，潛在升幅約10%。

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記者：葉志偉

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