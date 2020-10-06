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快樂蜂進軍內地　於上海開設首間添好運

環球政經 14:31 2020/10/06

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快餐連鎖企業快樂蜂集團（Jollibee Group）日前於上海開設中國內地首間添好運點心專門店。添好運為快樂蜂集團直接經營的品牌組合內的成員，亦是快樂蜂與添好運集團的合營項目。是次在上海開設的首間店舖位於南京西路的靜安嘉里中心。快樂蜂集團表示，由於上海總人口多達2,400萬，是全球人口最稠密的城市之一。

快樂蜂集團行政總裁Ernesto Tanmantiong 說：「添好運的核心理念是以非常相宜的價格，為世界各地的更多食客提供滋味無窮的正宗港式點心。」而公司短期目標是在未來5年，在內地開設100間門市。

保育同時創商機 英國紅色電話亭變身外賣店：【下一頁

快樂蜂（中國）餐飲管理有限公司主席陳星元表示，鑑於內地首間添好運在上海營運情況理想，公司計劃於年底前在市內開設第二間門市。除了上海，公司亦將在北京、深圳及廣州開設門市。快樂蜂集團與添好運集團訂立了合營協議，在中國內地開設和經營添好運點心專門店。

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責任編輯：黎淑雯

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