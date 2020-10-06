▲ 【移民澳洲】疫情拖累悉尼樓價 專家：恐較官方跌多一倍

移民澳洲向來是不少香港人考慮的選項，港人鍾意投資磚頭，澳洲樓價成為港人熱話。受新冠疫情影響，澳洲樓價下滑。有專家認為，澳洲悉尼樓價的實際情況，可能較官方公布的跌多一倍。

澳洲統計局早前公布，悉尼、墨爾本6月樓價下跌逾2%。而樓市分析機構CoreLogic則指，悉尼樓價8月下跌0.5%，較上一季跌2.4%，但今年仍上升1.7%。

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澳媒《悉尼晨鋒報》報道指，墨爾本大學風險分析中心聯合總監Stefan Trueck則指，悉尼樓價自4月或已跌6%。

他解釋指，很多關於樓價的資訊都是滯後，而且在新冠肺炎疫情期間，成交資料都較少對外公布，過去兩個月只有約60%有對外公開，較去年同期的約80%少。

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他又指出，在經濟衰退、失業率上揚、移民數量減少等，都是令澳洲樓市出現「軟著陸」的原因。

財經數據研究機構Digital Finance Analytics總監諾特（Martin North）亦指，同意樓價的實際情況，可能較官方公布跌得多。

諾特解釋指，受疫情影響，銷售情況可能被延遲公布，認為很多業界人士引用的數據都太過樂觀。他估計，住宅單位價格已跌約10%、獨立屋料跌5%，但不同地區差別很大。

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責任編輯：林嘉莉