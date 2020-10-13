【iPhone12】蘋果發布會在即　蘋果先下架不同品牌耳機、自家Beats網頁也遭移除（第二版）

▲ 新iPhone發布在即 蘋果下架非自家品牌耳機喇叭

蘋果公司（Apple Inc，美：AAPL）周二（13日）舉行新品發布會，盛傳將會破天荒一口氣發布4款iPhone12系列的新機。有外媒發現，蘋果在推出iPhone12前，繼早前在官網下架其他品牌產品，最新更連自家的Beats產品網頁都從官網移除，似是為推出全新HomePod智能喇叭及頭戴式耳機AirPods Studio鋪路。

蘋果周二舉行發布會，參考過往慣例都會一併發布其他自家產品。而有「心水清」的外媒就發現，蘋果在發布會前接連將Sonos（美：SONO）、Bose和Logitech等品牌供應的耳機和無線喇叭下架，最新連屬旗下的Beats by Dre的產品網頁從官網移除，市場相信是為推出全新自家頭載式耳機和全新小型版HomePod智能喇叭鋪路。

iPhone12外型以至其他蘋果秋季產品

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iPhone 12傳有4款新機型 機價5,062港元起跳 傳13日正式發布，詳情可見【下一頁】

彭博引述消息指，上月底美國蘋果網上商店已下架Sonos、Bose、Logitech旗下Ultimate Ears相關產品，最新連Beats的產品都下架。而本報上周在蘋果香港網站「耳筒與揚聲器」分類中，仍然可以找到蘋果和旗下Beats的產品。

彭博續指，蘋果實體店也已經將相關產品下架。蘋果預料會在發布會，發布一系列新聲效產品。其實，以往蘋果推出新類別產品時，不時下架其他品牌的產品，如推出Apple Watch前先下架健康手環Fitbit的產品。

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編輯：麥德銘