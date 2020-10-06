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【iPhone 12】新iPhone發布在即　蘋果下架非自家品牌耳機喇叭

即市財經 13:54 2020/10/06

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新iPhone發布在即　蘋果下架非自家品牌耳機喇叭

蘋果公司（Apple Inc，美：AAPL）據報最快下周二（10月13日）發布新iPhone 12，以往iPhone 發布會往往同時發布其他蘋果自家產品，外電最新留意，蘋果在iPhone 12發布會前，先下架由Sonos（美：SONO）、Bose和Logitech等品牌供應的耳機和無線喇叭，料為蘋果自家頭載式耳機和全新小型版HomePod 鋪路。

iPhone12外型以至其他蘋果秋季產品

    點擊圖片放大
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iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布，詳情可見【下一頁】

彭博引述消息指，上月底美國蘋果網上商店已下架Sonos、Bose、Logitech旗下Ultimate Ears相關產品。本報在蘋果香港網站「耳筒與揚聲器」分類中，只能找到蘋果和旗下Beats 的產品，未有其他品牌的產品。

彭博續指，蘋果實體店也已經將相關產品下架。蘋果預料會在發布會，發布一系列新聲效產品，而以往蘋果推出新類別產品時，不時下架其他品牌的產品，如推出Apple Watch 前先下架健康手環Fitbit 的產品。

消息傳出後，Sonos 周一（5日）盤後股價跌2.5%。

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編輯：麥德銘

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Fitbit Bose Apple 羅技 耳機 喇叭 iPhone Apple Watch

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