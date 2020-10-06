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美國疾控中心修定指引　新冠病毒在近2米範圍內可經空氣傳播

環球政經 16:19 2020/10/06

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新冠肺炎疫情持續，美國疾控中心（CDC）於周一（5日）修訂有關新冠肺炎的指引，表示病毒有機會透過空氣傳播，並可以在空氣中停留數分鐘至數小時不等，更可於6呎（約1.83米）範圍內傳染給其他人。

【新冠肺炎】陳肇始呼籲大眾勿鬆懈 現行社交距離措施將延長一周：【下一頁

綜合外媒報道，CDC引述已發表的報告表示，在罕見的情況下，一名對新冠肺炎病毒呈陽性病人離開一個區域後，隨後一名相隔6呎（約1.83米）範圍內的人士也受到感染。「在這些情況下，傳播發生在通風不良且封閉的空間中，以上空間通常會用作如唱歌、鍛鍊等需大量呼吸的活動。」CDC又指，這種環境和活動可能會導致病毒的微粒堆積。

CDC補充，較常見的病毒傳播都是飛沫，即如人們咳嗽、打噴嚏、唱歌、說話等情況。人們通常都會因為密切接觸，而受到感染。CDC建議人們可以通過與他人保持至少6英尺距離，戴上口罩，經常洗手、清潔常觸摸物件表面，並在生病時留在家中來保護自己，避免受新冠肺炎病毒感染。

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責任編輯：黎淑雯

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