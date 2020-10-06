【長和鐵塔】長和3英國傳出售鐵塔資產　高盛﹕每股增值約2至3元

▲ 高盛目前對長和維持「買入」評級，並列入確信買入名單，目標價為75元。

英國《泰晤士報》早前報道，長和 （00001） 旗下的電信商3英國正考慮出售鐵塔資產，以籌集資金與潛在競爭對手合併。高盛發表研報指，目前集團擁有2.9萬座鐵塔，其中3英國約佔7000座，出售3英國鐵塔資產，預料可以釋放潛在價值，可為每股增值約2至3元。

高盛目前對長和維持「買入」評級，並列入確信買入名單，目標價為75元。長和今日股價向好，最新升1.3%至47.7元，成交9620萬元。

長和去年重組旗下電訊業務，成立全資公司長和電訊（CK Hutchison Telecom），並另組長和網絡（CK Hutchison Networks），管理六個歐洲國家中29,100個發射站。

長和完成分拆鐵塔資產 霍建寧明言不滿意英國電訊業務，詳情可見【下一頁】

3英國（Three UK） 為英國四大電信商之一。其他電信商為EE （隸屬於英國電信集團 BT Group） 、O2 （西班牙電信英國公司 Telefónica UK Limited） 和 沃達豐集團 （Vodafone） 。EE現時已隸屬於英國電信集團，O2在今年5月已經確認跟維珍集團 （Virgin Group） 宣佈合併計劃。

外界猜測，若3英國向潛在競爭對手尋求合併，可能性比較高的選擇是沃達豐集團。

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編輯﹕賴奕羚