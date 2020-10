【美國大選】確診參議員為保大法官提名通過 揚言著太空衣也要投票

美國總統特朗普正式提名巴雷特為最高法院大法官,參議院共和黨人尋求全力配合,爭取在11月前通過提名,但共和黨接連有參議員確診新冠肺炎,可能無法出席投票,影響共和黨在參議院的多數優勢。於是,有確診參議員揚言,即使要穿太空衣,也要去投票。

作出這番豪言的是來自威斯康星州的約翰遜(Ron Johnson),是繼黨友李伊(Mike Lee)和蒂利斯(Thom Tillis)之後,第3名確診新冠肺炎的共和黨參議員。

約翰遜周一表示,已經向黨領導層說明,假如參議院需要表決,他穿太空衣(moon suit)也會去投票。他強調大法官提名的表決十分重要,並相信共和黨的參議院領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)會決定繼續表決程序。

約翰遜續指:

「我當然會尋找辦法,確保所有人都安全。所以,當你可以安全地去診所、做預防措施,為何不能在參議院做到?」

(I would certainly try to find a way, making sure that everybody was safe. So you can go into a medical clinic and you can take the precautions and do it safely, but we wouldn't be able to do that on the floor of the Senate?)