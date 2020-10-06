【美國大選】確診參議員為保大法官提名通過 揚言著太空衣也要投票

美國總統特朗普正式提名巴雷特為最高法院大法官，參議院共和黨人尋求全力配合，爭取在11月前通過提名，但共和黨接連有參議員確診新冠肺炎，可能無法出席投票，影響共和黨在參議院的多數優勢。於是，有確診參議員揚言，即使要穿太空衣，也要去投票。

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作出這番豪言的是來自威斯康星州的約翰遜（Ron Johnson），是繼黨友李伊（Mike Lee）和蒂利斯（Thom Tillis）之後，第3名確診新冠肺炎的共和黨參議員。

約翰遜周一表示，已經向黨領導層說明，假如參議院需要表決，他穿太空衣（moon suit）也會去投票。他強調大法官提名的表決十分重要，並相信共和黨的參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）會決定繼續表決程序。

約翰遜續指：

「我當然會尋找辦法，確保所有人都安全。所以，當你可以安全地去診所、做預防措施，為何不能在參議院做到？」

（I would certainly try to find a way, making sure that everybody was safe. So you can go into a medical clinic and you can take the precautions and do it safely, but we wouldn't be able to do that on the floor of the Senate?）

約翰遜表示，自己感覺正常，並無任何新冠肺炎病徵。而蒂利斯周一也交代，再沒有任何病徵。

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參議院通過大法官提名，只需要簡單多數，亦即只要確保有51張贊成票，便可安枕無憂。不過，共和黨兩名女性參議員柯林斯（Susan Collins）和穆爾科斯基（Lisa Murkowski）已經示意，她們不支持在11月3日大選前通過提名。

基於民主黨很大可能全部投反對票，假如少了上述兩票，將意味共和黨僅能夠確保最多51張贊成票，倘若3名確診共和黨議員也不能參與投票，大法官提名便有可能面臨被否決。

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責任編輯：陳啟賢

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