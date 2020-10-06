【網店物流小幫手@iM網欄】網店店主必修課－訂立退貨政策

疫情過後，網購成為香港人生活的一部份。與實體店購物有別，網購消費者一般先付款，後收貨，因此他們十分重視網店的退貨政策，以減低購物風險。在Harris Poll 的市場調查中， 91% 消費者表示會先瀏覽網店退貨政策，從而決定是否在該網店購物。同時，90%消費者亦會因為網店簡易的退貨手續及良好的的退貨經驗而決定再次光顧。故不少網店均訂立退貨保證，讓消費者可安心選購，提高銷售量。

退貨管理，成為經營網店不可或缺的部分，除了可消除顧客於網店購物的後顧之憂，同時亦可提升購物體驗，為網店帶來更高的回購率及顧客忠誠度。作為網店店主，如何建立簡單完善的退貨政策？以下是網店店主須考量的事項：

全數退款或更換

網店店主可列明哪些產品符合全額退款的條件，哪些產品只可作同等價值的更換。 此外，店主們亦可對產品被退回時的狀態有所要求。例如產品必須保留原有的標籤，以及沒有被使用過的痕跡，才算符合全額退款或退換的條件。

退貨期和運費

清晰列明退貨期限一樣重要，例如：收到產品14天內須啟動退貨程序。政策中也可列明退貨的運費是由網店店主，還是消費者負責，以免產生誤會。

退貨程序及狀態更新

清楚顯示退貨手續，例如：消費者需填妥退貨表格，然後連同產品退回。消費者將會在甚麼時候收到退款或更換的產品等等。

減價促銷－不設退款或更換

對於一些減價促銷的產品，網店店主可註明不可退換。

當網店店主訂立清晰的退貨條款後，便需考慮退回產品物流流程。下回將會跟大家探討－良好的退貨物流操作，讓店主們有系統地處理退回的產品，透過退貨訊息的整合，了解顧客退貨的原因，從而制定合適的策略，以減低退貨率。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions 網店物流小幫手 - 自置20000呎倉庫，貼心為網店店主、中小企制定最省時、省力、省成本的一站式網店物流方案（包括產品存倉、管理存貨、執貨包裝，以及安排快遞），希望利用自身物流網絡優勢和線上庫存管理系統，協助網店快速成長，成為客戶創業路上的最強支援。

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