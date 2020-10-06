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【港股追蹤】吉利股價回勇 大行睇仲有得升

股樓投資 13:51 2020/10/06

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內地正值「金九銀十」的消費旺季，此前滯後的報復性消費，在十一黃金周中已可在旅遊業體現。以往金九銀十都利好大價消費股，如內房及汽車板塊，內房本周公布的銷售成績不俗，汽車股相信亦可受惠。龍頭吉利汽車（00175）今日（6日）亦擺脫頹勢，反彈超過5%，重上15元水平，成為早市表現最好的藍籌股。

中國汽車流通協會上周三（9月30日）公布，9月份《中國汽車經銷商庫存預警指數》為54%，雖按月上升1.2個百分點，惟按年則下降4.6個百分點，若以品牌類型計，自主品牌指數按月有所改善，反映銷量增長下，有望緩解庫存。

【港股追蹤】中車時代計劃科創板上市　股價今日急升，詳情請按見下頁

此外，為期10日的北京國際汽車展覽會周一（5日）閉幕，作為今年全球唯一A股國際車展，今屆北京車展雖然實行了嚴格實名制入場制度，對每日參觀總人數進行限制，最終兩個展區仍合共吸引53萬人次進場，反而行業環境未算太差。

自主品牌龍頭吉利今日亦獲大行報告睇好，美銀證券指，集團旗下領克於將推出首款車型是緊湊型領克SUV 01，其基於與沃爾沃XC40相同的緊湊模組化架構(CMA)。 領克將提供兩種動力總成選擇---混合動力版本(HEV)或插電式混合動力版本(PHEV)。

而且，領克將於10月在阿姆斯特丹開設首家綫下體驗店，並預料明年春季可向歐洲交付首款汽車。商業模式具有其創新性，該行認為新業務潛力可幫助領克增強在歐洲市場的知名度，而不會引致高昂營運成本。故給予吉利「買入」評級，目標價19.3元，以現價計，潛在升幅超過20%。

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記者：葉志偉

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