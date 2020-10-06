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【巨額投資】微軟希臘擲78億　培訓10萬名科技人才

科技 14:30 2020/10/06

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微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，「GR for GRowth」將是該企在希臘營運28年以來，所做的最大一筆投資，反映微軟對幫助希臘實現經濟創新和增長，具有信心。

新冠肺炎沖擊下，新常態浮現，各行各業加快數碼轉型，催化資訊及通訊科技（ICT）行業發展迅速，對科技人才需求與日俱增。微軟（Microsoft）周一（5日）宣布，在希臘推行「GR for GRowth」計畫，合共投放10億美元（約78億港元），項目包括培訓當地10萬名政府、私人企業、教育人員、學生等的數碼能力，以協助當地經濟復甦。

微軟與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在雅典衛城博物館完成簽約儀式，雙方就有關計畫已商討9個月，除培訓當地科技人才，料至2025年創造約10萬個工作崗位，以支持公共和私營組織數碼轉型外，微軟亦會在雅典設立3個數碼數據中心，提供低延遲企業級雲服務。目前微軟全球擁有26個數碼數據中心，其中7個位於歐盟境內。

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微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，「GR for GRowth」將是該企在希臘營運28年以來，所做的最大一筆投資，反映微軟對幫助希臘實現經濟創新和增長，具有信心。

希臘長年備受債務危機所困擾，疫情爆發以來，再陷財困。希臘統計局（ELSTAT）上月公布最新經濟數據，第二季國內生產總值（GDP）按年大幅萎縮15.2%，失業率由年初16.4%攀升至18.3%。當地政府期望疫後平衡發展經濟，例如發展能源及數碼科技，不必過度倚賴旅遊業。

事實上，創新科技也能運用到傳統行業上。微軟正與希臘政府合作，在奧運起源地奧林匹亞古城（Ancient Olympia）引入擴增實境（AR）計畫，推廣文化遺產，利用人工智能（AI）將古城的紀念碑和文物以3D呈現出來，成為另類吸客伎倆。

責任編輯：姚慧儀

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