【網民熱話】問及住處答案取巧 朋友住鴨脷洲公屋扮住海怡

住處除了講求舒服適合之外，某程度也反映著住戶的社會階級，因此有不少人認為這是重要的身份象徵，更視購買私樓為一大人生目標。不過私人樓的價格高企，也不是人人有能力購買。

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最近一則關於私樓的熱話在網絡瘋傳。有網民指朋友住在鴨脷洲公共屋邨卻聲稱住海怡，也有人家住何文田邨卻聲稱自己家住何文田站鄰近豪宅。

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不少網友回應，為什麽大家都不可以大方承認自己家住公共屋邨，難道別人的眼光真的那麽重要,甚至住處就等於我們一切的身份嗎？不過也有網友分析指，這是因為打家都敵不過社會的壓力與目光，才會出此下策，反指是社會文化的問題。

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責任編輯：翁嘉陽