中大民調：8成半港人批政府創科支援不足　僅16%支持推專營的士

▲ Uber委中大調查 6成港人感創科發展保護既得利益

港府原擬推出專營的士服務，回應社會對的士服務與網約車的需求，惟有關條例草案未能在上屆立法會中通過。Uber委託中大進行民調，發現僅16%港人支持專營的士計劃。調查亦指，85%受訪者認為政府未能為創新科技發展提供足夠的支援，更有59%受訪者認爲政府在推動創新科技發展時， 過度保護行業的既得利益者。

Uber香港委託香港中文大學傳播與民意調查中心，於上月以隨機抽樣方式訪問共1023名18歲或以上的香港人。受訪者被問及在Uber與「優質的士」之間需二擇其一時，64%受訪者選擇Uber作為他們的點對點出行選項，只有22%受訪者優先考慮乘搭專營的士。另外，調查亦顯示，86%受訪者認為香港政府應該與Uber展開對話，探討汽車共乘服務合法化。

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Uber香港區總經理鍾志霆指出，調查清晰顯示，大部分香港人反對實行專營的士計劃，他強調，Uber與政府在香港交通發展上擁相同目標，希望能夠透過提供一般的士以外的交通選項，刺激行内競爭，從而提升點對點出行服務的質素。他促請政府和行業持份者參閲調查報告，並與Uber進行對話。

責任編輯: 周俊霖