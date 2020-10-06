  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慳錢有方】美國運通信用卡　簽賬額外賺里數＋7折優惠

商業 13:42 2020/10/06

分享：

美國運通為旗下信用卡會員推出一系列飲食及購物優惠。（AE提供圖2）

美國運通為旗下信用卡會員推出一系列飲食及購物優惠，會員可盡嚐環球美食及選購時尚服飾，同時賺取更多里數或折扣優惠。

【蘋果新品】蘋果停售競爭對手耳機產品　為發售新品鋪路？

「舌尖去旅行」獨家飲食優惠

由即日起至12月底，美國運通國泰航空尊尚信用卡及美國運通國泰航空信用卡會員在全港25間指定餐廳憑卡簽賬，可賺取基本里數獎賞HK$6 =1「亞洲萬里通」里數外，自選食品主餐牌堂食或外賣自取更可專享低至7折優惠。
 
環球購物 「一買多賞」 

由即日起至2020年11月30日，美國運通國泰航空尊尚信用卡會員只須憑卡惠顧shop.asiamiles.com指定商戶，包括MATCHESFASHION，MR PORTER、NET-A-PORTER、THE OUTNET 及 YOOX，就可專享「一買多賞」，賺取額外獎賞。 

獎賞一： 此優惠分兩階段進行 (第一階段：10月1日至31日；第二階段： 11月1日至 30日)。卡會員在指定商戶累積消費滿目標簽賬額，可賺取高達額外6,000「亞洲萬里通」里數。

獎賞二： 憑美國運通國泰航空尊尚信用卡簽賬可賺取基本里數，本地簽賬每HK$6可享1「亞洲萬里通」里數，外幣簽賬每HK$6可享1.5「亞洲萬里通」里數。 

獎賞三： 在「亞洲萬里通」網購平台shop.asiamiles.com 購物，賺取高達US$1 = 6 里數。

【好想去旅行】「日本秋祭in香港」舉行　逾40項目率先看

【慳錢有方】恒隆地產夥Mastercard　手機APP交租獲過千元禮品

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【蘋果新品】蘋果停售競爭對手耳機產品　為發售新品鋪路？
今日
【蘋果新品】蘋果停售競爭對手耳機產品　為發售新品鋪路？
【好想去旅行】「日本秋祭in香港」舉行　逾40項目率先看
2020/10/05
【好想去旅行】「日本秋祭in香港」舉行　逾40項目率先看
【外賣平台】HKTVmall外賣自取平台正式試業　訂餐回贈至少6%
2020/10/05
【外賣平台】HKTVmall外賣自取平台正式試業　訂餐回贈至少6%
【慳錢有方】京東夥銀行推Mastercard卡　於JD.com消費享4%無限現金回贈
2020/09/28
【慳錢有方】京東夥銀行推Mastercard卡　於JD.com消費享4%無限現金回贈
網上購物 著數優惠 時裝服飾 美食 網購平台 外賣 食品 航空 亞洲萬里通 餐廳

上一篇文章

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

下一篇文章

【蘋果新品】蘋果停售競爭對手耳機產品　為發售新品鋪路？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【慳錢有方】麥當勞續推「Value Monday」　優惠總值逾200元
【慳錢有方】麥當勞續推「Value Monday」　優惠總值逾200元
【國泰裁員】調查：大多港人不了解國泰機師真實待遇情況
【國泰裁員】調查：大多港人不了解國泰機師真實待遇情況
【十一好去處】JW萬豪酒店新款下午茶登場　假日兩位488元
【十一好去處】JW萬豪酒店新款下午茶登場　假日兩位488元
【香港獵才】台灣六大上市公股銀行 　267萬元年薪招攬港人才
【香港獵才】台灣六大上市公股銀行 　267萬元年薪招攬港人才
易賞錢「全城有賞」　逾30萬人跨商戶消費
易賞錢「全城有賞」　逾30萬人跨商戶消費
【十一市道】坪洲人流增一倍　餐廳：疫情至今生意持續增加
【十一市道】坪洲人流增一倍　餐廳：疫情至今生意持續增加