【慳錢有方】美國運通信用卡　簽賬額外賺里數＋7折優惠

▲ 美國運通為旗下信用卡會員推出一系列飲食及購物優惠。（AE提供圖2）

美國運通為旗下信用卡會員推出一系列飲食及購物優惠，會員可盡嚐環球美食及選購時尚服飾，同時賺取更多里數或折扣優惠。

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「舌尖去旅行」獨家飲食優惠

由即日起至12月底，美國運通國泰航空尊尚信用卡及美國運通國泰航空信用卡會員在全港25間指定餐廳憑卡簽賬，可賺取基本里數獎賞HK$6 =1「亞洲萬里通」里數外，自選食品主餐牌堂食或外賣自取更可專享低至7折優惠。



環球購物 「一買多賞」

由即日起至2020年11月30日，美國運通國泰航空尊尚信用卡會員只須憑卡惠顧shop.asiamiles.com指定商戶，包括MATCHESFASHION，MR PORTER、NET-A-PORTER、THE OUTNET 及 YOOX，就可專享「一買多賞」，賺取額外獎賞。

獎賞一： 此優惠分兩階段進行 (第一階段：10月1日至31日；第二階段： 11月1日至 30日)。卡會員在指定商戶累積消費滿目標簽賬額，可賺取高達額外6,000「亞洲萬里通」里數。

獎賞二： 憑美國運通國泰航空尊尚信用卡簽賬可賺取基本里數，本地簽賬每HK$6可享1「亞洲萬里通」里數，外幣簽賬每HK$6可享1.5「亞洲萬里通」里數。

獎賞三： 在「亞洲萬里通」網購平台shop.asiamiles.com 購物，賺取高達US$1 = 6 里數。

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責任編輯：葉泳珊