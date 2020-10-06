【特朗普確診】白宮發言人麥克納尼中招 32歲金髮女郎惹關注（多圖）

新冠病毒疫情持續蔓延白宮，繼總統特朗普後，陸續有白宮官員確診，最新中招的是白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）。麥克納尼年紀雖輕，但麥克納尼實力強勁，是哈佛法學博士，不時在白宮記者會上，以豐富資料反駁記者質疑。

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32歲的麥克納尼一頭金髮，被認為外型漂亮，十分上鏡，站在記者會台上，面對記者尖銳提問，神情泰然自若，引經據典為特朗普辯護，反擊外界對特朗普的一切批評，令人留下深刻印象。

麥克納尼一直與共和黨關係密切，曾質疑前總統奧巴馬的出生地，但她起初並非特朗普支持者。她曾在有綫新聞網絡（CNN）任評論員，批評特朗普種族主義，不是真正的共和黨人。

惟她離開CNN後，改為全力支持特朗普（Donald Trump），為特朗普政策辯論的言論，廣受傳媒報道，因而打響名堂。

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麥克納尼十分擅長反擊記者問題，面對難以招架的提問，她曾反過來列舉傳媒一堆報道錯誤，輕鬆反制。麥克納尼對陣自由派記者，像特朗普一樣充滿鬥志，但手腕更高明，能以客觀事實及資料回敬。

責任編輯：林建忠

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