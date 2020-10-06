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【新冠肺炎】世衛料全球10分1人染疫 為目前確診22倍

環球社會熱點 13:26 2020/10/06

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世衛組織（WHO）估計，全球實際上可能有十分一人口感染新冠肺炎，為目前確診數字的接近22倍。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球增至超過3,500萬人確診新冠肺炎。世衛組織（WHO）周一（5日）估計，全球實際上可能有十分一人口感染新冠肺炎，為目前確診數字的接近22倍。

「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮 【下一頁】

選戰停火結束 拜登拍片諷特朗普鹵莽除口罩 【下一頁】

世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，根據世衛的最佳估計（best estimates），全球約有十分一人口已感染新冠肺炎。按照全球約76億人口計算，真實感染數字約為7.6億，是目前確診數字的超過21.7倍。

瑞安指出確診數字在城市與農村地區，以及各人群之間都有分別。但他認為目前全球大多數地區仍處於危險，包括東南亞國家的病例數字正激增，歐洲及地中海東部地區的病例也持續增加，非洲及西太平洋地區的疫情則較正面，而全球目前已踏入艱難時期（difficult period）。

白宮女發言人麥克納尼及2助手中招 【下一頁】

世衛組織女發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，世衛是根據全球抗體研究的平均值，得出上述估計數字。她指出全球雖然有9成人未感染新冠肺炎，但病毒目前仍有機會進一步傳播，各國必須通過追蹤接觸者及病例，採取行動阻止病毒傳播。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也指出，即使全球各國同受新冠疫情影響，全球約70%的確診病例都集中在10個國家，形容全球疫情出現不平均的情況。

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責任編輯：鄭錦玲

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