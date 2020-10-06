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【特朗普確診】白宮禮品店出紀念幣 賀特朗普戰勝病毒

環球社會熱點 13:23 2020/10/06

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白宮禮品店推出總統特朗普戰勝新冠肺炎紀念幣，售價100美元（港元）。

美國總統特朗普（Donald Trump）上周確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），一度入院接受治療，周一（5日）傍晚出院返回白宮，至今尚未宣布完全康復，但白宮禮品店已在官網推出紀念總統特朗普戰勝新冠肺炎的限量版紀念幣，售價100美元（774港元）。

白宮禮品店（White House Gift Shop）將發行「特朗普戰勝新冠肺炎」（Trump Defeats COVID）紀念幣。白宮禮品店主席詹尼尼（Anthony Giannini）負責設計這次紀念幣，亦是總統特朗普這個任期內最後一個紀念幣。

【特朗普確診】選戰停火結束 拜登拍片諷特朗普鹵莽除口罩【下一頁】

【特朗普確診】特朗普稱或已免疫 惟醫生指未完全脫離困境【下一頁】

白宮禮品店主席暨紀念幣設計師詹尼尼指：

「當我們在白宮禮品店剛聽到總統特朗普確診新冠肺炎的噩耗，我們祈禱並充滿信念，我們知道我們的總統定能在這場戰役的初期，戰勝新冠肺炎病毒。總統特朗普是愛好拳擊，這次紀念幣設計將凸顯這位歷任最令人著迷的總統，身上的超級英雄特質。」

（When we at WHGS first heard the sad news of President Trump's positive COVID test, once again we had faith and prayed, yet we knew our President would find a way to knockout COVID in early rounds of this battle. President Trump, as you know, is a fan of boxing, and the new coin design features more than a hint of superhero qualities in history's most fascinating president.）

白宮禮品店官網在特朗普出院前已開始紀念幣預售服務，惟目前尚未公布紀念幣設計，只列明會在總統大選結束後11月14日才開始發貨，當中兩成收益將捐給賓夕凡尼亞赫爾希鎮的新冠肺炎防控中心以及癌症治療中心。

白宮禮品店並非隸屬白宮。今年4月，禮品店就爆發全球大流行的新冠肺炎疫情發行紀念幣，惹來爭議。

【特朗普確診】「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮【下一頁】

【特朗普確診】侄女踢爆：「他視疾病為不可原諒的軟弱」 曾祖父死於西班牙流感【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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