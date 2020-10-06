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【中概股】愛奇藝反擊財務造假指控　股價升2%

即市財經 13:21 2020/10/06

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愛奇藝星期一股價上漲2.41%至23.4美元。

百度（美：BIDU）投資的影視平台愛奇藝  （美： IQ） 周一回應沽空機構Wolfpack Research 的財務造假指控。愛奇藝表示，經公司內部調查後，並沒有證據顯示財務造假，駁斥指控毫無根據。消息公佈後，愛奇藝星期一股價上漲2.41%至23.4美元。Wolfpack 暫時未有任何回應。

今年4月，Wolfpack Research 發表報告，指愛奇藝在2019年虛報27%至44%的總營收和約42%至60%用戶數目。愛奇藝在今年8月發佈財務報告時，證實遭到美國證券交易委員會 （SEC） 調查，導致股價重挫。

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編輯﹕賴奕羚

美股 愛奇藝（美：IQ） 百度（美：BIDU） 中國概念股

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