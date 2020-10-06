【中概股】愛奇藝反擊財務造假指控　股價升2%

上一篇文章
【美股期貨】美股期貨個別發展 道指期貨續升約60點（不斷更新）
百度（美：BIDU）投資的影視平台愛奇藝 （美： IQ） 周一回應沽空機構Wolfpack Research 的財務造假指控。愛奇藝表示，經公司內部調查後，並沒有證據顯示財務造假，駁斥指控毫無根據。消息公佈後，愛奇藝星期一股價上漲2.41%至23.4美元。Wolfpack 暫時未有任何回應。
今年4月，Wolfpack Research 發表報告，指愛奇藝在2019年虛報27%至44%的總營收和約42%至60%用戶數目。愛奇藝在今年8月發佈財務報告時，證實遭到美國證券交易委員會 （SEC） 調查，導致股價重挫。
更多【新經濟股】文章
相關文章﹕
【中概股】愛奇藝遭美國證監會查數 股價挫11% 愛奇藝：主動聘顧問調查
【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https：//bit.ly/2EuPcIq
【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht
編輯﹕賴奕羚