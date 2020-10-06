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【特朗普確診】選戰停火結束 拜登拍片諷特朗普鹵莽除口罩

環球政治 12:54 2020/10/06

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美國總統特朗普上周確診新冠肺炎入院，原本如火如荼的大選選戰被迫暫停。但隨著特朗普周一出院，雙方再次互相攻擊。民主黨總統候選人拜登在Twitter拍片，諷刺特朗普鹵莽除口罩，又在演說中批評對方要為受感染負上部分責任。

【特朗普確診】拜登：如專家稱安全 願赴第2場總統辯論【下一頁】

【特朗普確診】「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮【下一頁】

特朗普才剛出院，返回白宮便急急除掉口罩，惹來外界不少非議。拜登也加入批評行列，他在Twitter上載一段短短3秒的影片，已經足以把他跟特朗普的抗疫態度區分出來。

影片從中間一分為二，左邊是特朗普出院後急急除口罩，右邊則是拜登，盯著鏡頭緩緩戴上口罩，下面附上標語：「口罩很重要，它們可保命。」（Masks Matter. They save lives.）

有傳媒形容，拜登戴口罩的姿態猶似電影中的超級英雄，跟特朗普鹵莽除口罩的畫面形成強烈對比。

拜登Twitter帖文連結

另外，拜登到佛羅里達州邁阿密演說，他談及特朗普確診，直言對特朗普染病不會感到意外，又不點名指特朗普需要為此負上部分責任，因為他的防疫政策不力。

拜登表示：

「任何受感染的人，基本上說過口罩不重要、社交距離不重要，我認為都要對所發生的事情（感染新冠肺炎）負責。」
（Anybody who contracts the virus by essentially saying masks don't matter, social distancing doesn't matter, I think is responsible for what happens to them.）

他又批評特朗普出院後亂派定心丸。他表示，從特朗普的Twitter帖文看到一件事，就是不要太在意他染病，但拜登形容，這件事實際上有很多地方需要關注。

不過，拜登補充，他「真心高興」看見特朗普夫婦正走在康復的路上，強調並不擔心自己的健康出問題。

【美國大選】特朗普競選公關：拜登無染疫 欠親身經驗抗疫【下一頁】

【特朗普確診】白宮女發言人麥克納尼及2助手中招【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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