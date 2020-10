【特朗普確診】選戰停火結束 拜登拍片諷特朗普鹵莽除口罩

美國總統特朗普上周確診新冠肺炎入院,原本如火如荼的大選選戰被迫暫停。但隨著特朗普周一出院,雙方再次互相攻擊。民主黨總統候選人拜登在Twitter拍片,諷刺特朗普鹵莽除口罩,又在演說中批評對方要為受感染負上部分責任。

特朗普才剛出院,返回白宮便急急除掉口罩,惹來外界不少非議。拜登也加入批評行列,他在Twitter上載一段短短3秒的影片,已經足以把他跟特朗普的抗疫態度區分出來。

影片從中間一分為二,左邊是特朗普出院後急急除口罩,右邊則是拜登,盯著鏡頭緩緩戴上口罩,下面附上標語:「口罩很重要,它們可保命。」(Masks Matter. They save lives.)

有傳媒形容,拜登戴口罩的姿態猶似電影中的超級英雄,跟特朗普鹵莽除口罩的畫面形成強烈對比。

另外,拜登到佛羅里達州邁阿密演說,他談及特朗普確診,直言對特朗普染病不會感到意外,又不點名指特朗普需要為此負上部分責任,因為他的防疫政策不力。

拜登表示:

「任何受感染的人,基本上說過口罩不重要、社交距離不重要,我認為都要對所發生的事情(感染新冠肺炎)負責。」

(Anybody who contracts the virus by essentially saying masks don't matter, social distancing doesn't matter, I think is responsible for what happens to them.)